Нові дрони 5GAT допоможуть США збивати нові винищувачі Росії та Китаю

Безпілотники обійдуться Пентагону щонайменше в $77,2 млн. З їхньою допомогою пілоти зможуть вивчити можливості J-20 і Су-57, включно з їхніми засобами РЕБ.

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Міністерство оборони США замовило безпілотники-мішені розміром з винищувач, які здатні імітувати всі можливості літаків 5-го покоління: китайських J-20 і російських Су-57, повідомляє The Drive. Планується, що на них встановлять засоби РЕБ, щоб пілоти США могли повноцінно відчути бойову обстановку та отримати навички бою з новітніми винищувачами ворога.

Займатися розробкою дронів-мішеней доручено компанії Advanced Technology International, яка вже зараз працює над прототипом повнорозмірного дрона 5GAT. Військові вже підписали з компанією контракт на $77,2 млн, ціна одного безпілотника невідома, проте компанія-субпідрядник Sierra Technical Services раніше говорила, що має намір створити апарат не дорожче за $10 млн. Таким чином можна припустити, що американські військові отримають приблизно 7 дронів-імітаторів. Сторони не розголошують, коли саме нові дрони 5GAT будуть готові у великій кількості.

Конструкція безпілотника 5GAT буде вдосконаленою версією попереднього прототипу, який розбився під час перших випробувань. Однак у компанії заявляють, що загальна конфігурація і загальна конструкція дрона, як і раніше, вважається надійною. Згідно з початковим задумом, дрон 5GAT зможе нести різне корисне навантаження, включно з датчиками, комплексами радіоелектронної боротьби та витратними засобами протидії, як усередині, так і зовні.

Прототип дрона-мішені 5GAT Фото: US Army

Початковий прототип 5GAT мав довгу носову частину, розташовані ззаду ромбоподібні крила і повітрозабірники, а також триколісне шасі та був розроблений для зльоту і посадки, як традиційний літак. Він також мав низку прихованих особливостей, зокрема скошену передню частину фюзеляжу, звивисті повітрозабірники та пилкоподібні вихлопи двигунів.

У Пентагоні кажуть, що льотчики-винищувачі давно й активно використовують дрони-мішені для випробувань і оцінки зброї та інших систем, включно з ракетами класу "повітря-повітря" і "земля-повітря", а також засобів протидії, радарів та інших датчиків. Тренувальні безпілотники також можуть імітувати різні види загроз у навчальних цілях.

Раніше Фокус розповідав, що китайський дрон GJ-2 навчився запускати ракети за підтримки винищувачів. Під час навчань безпілотник за підтримки літаків випустив ракети по тренувальних цілях. Планується, що в майбутньому люди та дрони здійснюватимуть спільні бойові вильоти.