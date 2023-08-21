Дроны будут летать намного лучше: ученые решили важную проблему аэронавтики

Исследователи хотят побороть вибрации, которые возникают на высокой скорости и могут разрушить летательный аппарат.

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Группе исследователей из Европы удалось решить важную проблему аэроупругости — подавление явления флаттера в конструкции самолета с помощью активной системы управления, сообщает Military Aerospace Electronics. Эксперимент успешно провели с использованием специально сконструированного дрона совместно с Немецким аэрокосмическим центром (DLR).

Сегодня самолеты, дроны и любые другие авиационные летательные аппараты разрабатываются с использованием технологий, позволяющих облегчить конструкцию, чтобы уменьшить их углеродный след за счет меньшего расхода топлива. Следовательно, конструкции самолетов являются гибкими, то есть деформируются под действием аэродинамических нагрузок. Тенденции в улучшении материалов и конструкции позволят будущим самолетам стать еще легче, что еще больше повысит их гибкость.

Но чем легче и чем более гибкой является конструкция, тем больше на нее влияет эффект флаттера – это дрожание или вибрации, которые проявляются при достижении некоторой критической скорости, зависящей от характеристик аэроупругости конструкции летательного аппарата. При возникновении резонанса конструкция аппарат может разрушиться.

Следовательно, конструкция самолета или скоростного дрона должна быть спроектирована таким образом, чтобы флаттер никогда не возникал на максимальной рабочей скорости или ниже, со значительным запасом. Это важнейшее требование значительно ограничивает возможность облегчить конструкции летательных аппаратов.

В ходе нового проекта ученые пытались подавить флаттер разными активными средствами, используя бортовые рули, датчики и интеллектуальные алгоритмов управления. Цель состояла в том, чтобы исследовать, насколько хорошо технологии активного подавления флаттера упростят проектирование для дальнейшего снижения веса конструкции самолета. Испытания прошли удачно и теперь ученые продолжат работу над новой системой подавления вибраций.

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