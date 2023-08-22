Китай придумал, как нацеливать боевые беспилотники без GPS: зачем это понадобилось

По мнению военного эксперта, дроны сегодня уже могут летать без GPS. Однако совсем недавно армия США испытала похожую технологию.

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В Китае предложили новый метод управления дронами и наведения их на цели в условиях, когда GPS не доступен из-за природных помех или систем радиоэлектронной борьбы противника, пишет Defense One. Это является новым признаком растущей важности беспилотников в конфликтах, когда противники обладают передовыми технологиями.

В научной статье китайские инженеры предлагают использовать данные с камер дрона для оценки скорость движения цели и ее положения. Издание отмечает, что использование камер вместо GPS — не ново, концепция существует с 1980 года. Но по мере того, как компьютерная обработка изображения, алгоритмы и датчики камеры улучшались, улучшались и методы "машинного зрения". Например, сегодня подобная технология позволяет роботам играть в настольный теннис.

Журналисты Defense One задаются вопросом: зачем Китаю понадобилось развитие ориентации беспилотников в пространстве с помощью камер, когда уже существуют технологии, позволяют БПЛА ориентироваться без GPS? Конечно, без камеры будет трудно оценить результат атаки дрона или предотвратить гибель невинных жертв, но на этот случай военные инженеры сейчас развивают инструменты искусственного интеллекта, пишет Defense One.

По мнению эксперта издания, Питера Сингера, стратега New America и автор книг по технологиям безопасности, времена, когда человек управлял дроном издалека, используя доступ к GPS или StarLink, уходят в прошлое. Известно, что цензоры коммунистической партии Китая сами позволяют некоторой, казалось бы, конфиденциальной информации выходить за пределы страны, чтобы будоражить конкурентов и китайский народ.

"Это связано с желанием усилить пропаганду и похвастаться оборонными возможностями страны у противников и вызвать патриотический подъем у местного населения", — отмечает Сингер.

У китайских ученых также есть профессиональные причины, чтобы мир знал об их работе. По словам Сингера, поскольку Китай стремится увеличить экспортные продажи оружия, такие публикации также подчеркивают ценность китайского оружия для потенциальных покупателей.

Однако не только Китай ищет замену GPS для военных. В июле сообщалось, что армия США успешно испытала новую систему навигации для вертолетов. В ее основе тоже лежит технология, позволяющая использовать камеры вместо данных от спутников GPS. Специальная система сопоставляет изображения местности с картами, помогая пилоту ориентироваться.

Ранее Фокус рассказывал, что несмотря на заявления о нейтральности, Китай помогает вооружать Россию. Только в первом квартале этого года российские военные предприятия получили десятки тысяч товаров из Китая. Пекин также передал Москве шесть вертолетов и по меньшей мере 1000 дронов.

Так же мы писали, почему ВСУ не стоит пользоваться на фронте китайскими смартфонами и соцсетями типа TikTok. По словам киберэксперта, любой китайский смартфон да еще и c установленным TikTok собирает о своих пользователях всю приватную информацию и может передавать ее "друзьям" типа России.