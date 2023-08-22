Россия потеряет еще больше техники: эксперты объяснили, зачем комплекс Gekata нужен ВСУ

Система на базе беспилотников может "охотиться" на российское военное оборудование на всей оккупированной территории Украины, включая Крым.

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До конца 2023 года украинские специалисты должны завершить все необходимые испытания нового отечественного разведывательного комплекса Gekata. Издание Defence Express объяснило, почему он так нужен украинской армии и какую роль должен сыграть в борьбе с Россией.

Вооруженные силы Украины уже много раз доказывали, что могут уничтожать оккупантов, нанося удары по целям в глубоком тылу. Например, недавно появилось видеоподтверждение поражения российского зенитно-ракетного комплекса С-3008 системой HIMARS на расстоянии около 70 км от линии фронта.

Такие дальние удары возможны благодаря качественной разведке, и чтобы ВСУ чаще попадали по дорогой технике россиян, им нужно больше разнообразных средств, способных находить технику и системы вооружения. Gekata должна выполнять именно такие задачи.

Комплекс способен обнаруживать различные вражеские системы, например, радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также самолеты, анализируя перехваченные от них сигналы. Как рассказал Defence Express директор НПЦ "Инфозащита", стоящий за разработкой системы, компания создает базу сигналов российской техники, чтобы военные могли сразу же воспользоваться ею, когда получат Gekata.

Комплекс Gekata на базе дрона PD-2 Фото: НВЦ "Інфозахист"

Комплекс Gekata состоит из шести украинских беспилотников PD-2 производства Ukrspecsystems, которые оборудованы специальным контейнером с оборудованием для радиотехнической разведки, а также одной наземной станции управления. Полный набор позволит отслеживать участок фронта длиной 100 км.

Дальность сканирования при этом составляет 450 км, что позволяет дронам ловить сигналы россиян на всей временно оккупированной территории Украины, включая Крым, и оставаться недосягаемыми для российских средств ПВО. Например, беспилотник с оборудованием на борту может летать за 200 км до линии фронта, а Gekata будет все еще "видеть" тылы врага на глубину до 250 км. Само оборудование РТР не излучает никаких сигналов, поэтому остается невидимым в радиоэлектронном спектре.

Комплекс Gekata Фото: НВЦ "Інфозахист"

Технология позволит ВСУ одновременно отслеживать до 200 целей, передавая данные в реальном времени или сохранять на внутренних носителях, чтобы не нарушать радиомолчание. Управлять работой такого комплекса может всего один оператор, по сравнению с наземными комплексами РТР система потребляет гораздо меньше электроэнергии, а также очень мобильна, и ее можно быстро подготовить к работе.

Тактико-технические характеристики комплекса Gekata:

диапазон рабочих частот — 2-18 ГГц (в базовой комплектации);

тип приемника — супергетеродинный;

полоса мгновенного обзора в режиме реального времени — 800 МГц;

количество независимых между собой на аппаратном уровне каналов — 2;

полоса мгновенного обзора одного канала — 400 МГц;

односигнальный динамический диапазон — более 72 дБ;

полоса мгновенного обзора по азимутальному углу — 360°;

количество отслеживаемых целей — до 200 подвижных;

метод определения координат — TDOA+AOA.

Стоит отметить, что беспилотники PD-2 украинские военные уже давно и успешно применяют, в том числе версию VTOL (вертикальный взлет и посадка), что позволяет запускать аппараты почти из любой точки без взлетной полосы. Это модификация беспилотника PD-1 (People's Drone), который выпускался с 2020 года для ВСУ, с увеличенной грузоподъемностью, дальностью связи, продолжительностью полета и другими усовершенствованиями. Серийное производство PD-2 началось в 2022 году.

Основные характеристики дрона PD-2:

размах крыла — 5 м;

максимальный взлетный вес — 55 кг;

максимальная полезная нагрузка — 19 кг (VTOL — 11 кг);

максимальная скорость — 140 км/ч;

крейсерская скорость — 100 км/ч;

максимальная высота — 4700 м;

дальность связи — более 200 км.

Недавно компания "Инфозащита" заявила о финальных испытаниях комплекса Gekata. В основе системы лежит контейнер с оборудованием весом 10 кг, который крепится к беспилотнику. Если все тесты пройдут успешно, то украинские военные смогут использовать Gekata в реальных боевых действиях.