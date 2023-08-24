Дань уважения бойцам ВСУ: Google посвятил новый дудл Дню Независимости Украины

Автором новой иллюстрации для поисковой системы стала киевская художница Полина Дорошенко. Ее работа отражает несокрушимость украинского народа, любовь к свободе и своей земле.

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На главной странице поисковика Google ко Дню Независимости Украины 24 августа появился новый дудл — тематическиа картинка на основе логотипа, приуроченного к определенному событию в мире. На этот раз американская транснациональная корпорация посвятила изображене нашей стране.

Сине-желтый флаг, как и цвета сегодняшней иллюстрации, символизирует открытое небо над бескрайними пшеничными полями и несокрушимость духа народа, любовь к свободе и своей земле, отметили авторы публикации. Над иллюстрацией работала киевская художница Полина Дорошенко.

Как отметили представители Google на официальной странице, праздник призван отдать дань уважения несокрушимости духа украинского народа, почтить память всех, кто погиб, защищая свою страну. Этот дудл напоминает также о тех, кто воюет сейчас в Украине.

"В этот день в 1991 году Украина обрела свою независимость и вышла на мировую арену как суверенное государство", — напомнили представители поискового гиганта.

Они привели данные по итогам референдума от декабря 1991 года. Тогда 92% жителей Украины проголосовали за независимость, и с тех пор Украина продолжала строить демократическое государство, которое во главу угла ставит свободу и территориальную целостность.

"Страна также внесла заметный глобальный вклад в сфере космических исследований, медицины, искусства, музыки, технологий и пр." — уточнили в корпорации Google, добавив, что в этом году День независимости Украины в особенности значим, поскольку продолжается борьба против российского вторжения.

Напомним, что в день 24 августа 2023 года, когда празднуется 32-я годовщина провозглашения независимости Украины. Фокус собрал самые интересные факты о судьбоносном событии нашей истории.

Ранее также сообщалось о самых красивых поздравлениях ко Дню Независимости Украины 2023.