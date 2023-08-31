"Добавит хлопот оккупантам": ВСУ показали в деле "всевидящий" дрон "Фурия" (видео)

Крейсерская скорость беспилотника составляет 65 км/ч, а маршрут можно изменить уже во время полета.

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Украиские военные показали, как во время контрнаступления работают с отечественным беспилотником "Фурия". Видео было опубликовано в Telegram-канале Сил обороны юга Украины в четверг, 31 августа.

Украинский дрон предназначен для проведения качественной тактической разведки и корректировки огня артиллерии. Особенностью дрона является длительное время полета и большой радиус действия. Это позволяет выполнять задачи на тактической глубине в 50 км.

Взлетает он с помощью катапульты и может находиться в полете до трех часов. Крейсерская скорость беспилотника — 65 км/ч, а маршрут можно изменить уже во время полета. Приземляется "Фурия" с помощью парашюта или по-летному. Чтобы развернуть дрон из транспортного положения, понадобится всего 15 минут.

Что известно о беспилотнике "Фурия"

Украинские аэроразведчики все чаще используют для выполнения боевых задач отечественный беспилотный летальный аппарат "Фурия". Они ценят дрон за длительное время работы в полете, а также за радиус действия, ведь беспилотный летальный аппарат способен наносить урон противнику в 50-километровой зоне.

Кроме того военные говорят, что с "Фурией" удобно работать в степной зоне — именно там, где сейчас бойцы ВСУ пытаются оттеснить российских оккупантов к границам.

Технические характеристики БПЛА "Фурия"

взлетная масса — 5,5 кг;

5,5 кг; рабочий радиус — более 50 км;

дальность полета — до 200 км;

электропитание — два Li-ion аккумуляторы 42000 мАч;

время полета — до 3 часов;

максимальная скорость — 130 км/ч.

Напомним, 31 августа стало известно, что в Украине запускают производство ударных дронов STING. Беспилотник способен развить скорость до 80 км/ч и поднять в небо боевую нагрузку, весом до 3-х килограммов.

Беспилотник "Фурию" презентовали в конце июля 2015 года. Тогда ГК "Укроборонпром" ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" представил ряд беспилотников украинского производства, среди которых был иотечественный современный беспилотник "Фурия", собравший вокруг себя наибольшее количество заинтересованных посетителей.