Использует в своих целях: РФ обманом могла получить данные тысяч бойцов ВСУ, — Пентагон

По словам чиновников Минобороны США, собранную информацию Россия может использовать, в частности, против членов семей военных, проживающих на временно оккупированных территориях Украины.

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Россия применяет обманные веб-ресурсы для сбора персональных данных тысяч украинских военнослужащих и их близких. Об этом Голосу Америки рассказали чиновники Минобороны США.

Согласно их оценкам, собранную информацию Россия может задействовать, в частности, в отношении родственников военных, проживающих на временно оккупированных территориях Украины.

"Таких ресурсов на самом деле — десятки. Есть более успешные, менее успешные. Они эксплуатируют чрезвычайно уязвимое состояние родных и близких военнослужащих, пропавших без вести или попавших в руки врага", — рассказал Голоса Америки Петр Яценко.

Он также уточнил, что граждане России используют факт отсутствия предоставления Украине информации о пленных. Близкие родственники военнослужащих надеются, что их близкие не погибли, а оказались в плену, и в связи с этим, они передают свои личные данные посредством таких ресурсов.

Напомним, что российские военные хакеры атакуют мобильные устройства украинских защитников, чтобы узнать планы боевых действий.

Кроме того, сторонники России "взломали" ЖД Польши устройством за $30. Сообщение более 20 поездов на польской железной дороге было приостановлено из-за необычной диверсии.

Также сообщалось, что хакеры взломали личные данные председателя Госдумы РФ Бабакова.