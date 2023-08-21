Ворует и нарушает санкции: хакеры взломали личные данные председателя Госдумы РФ Бабакова

По данным расследователей, Александр Бабаков массово продвигает российскую пропаганду в мир и занимается коррупционными делами.

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Хакеры команды Кибер Сопротивление передали в распоряжение международного разведывательного сообщества InformNapalm взлом российского политика высшего эшелона, заместителя председателя Госдумы РФ Александра Бабакова. Об этом сообщили на сайте сообщества.

Как стало известно из расследования, его главная сфера ответственности, которая стала известна после исследования его переписок – это реализация активных мер и гибридного влияния РФ за рубежом на парламентском уровне. Соответственно, в Думе он занимается международными вопросами (межпарламентское сотрудничество, связи с соотечественниками за рубежом).

Кроме того, расследователи узнали и про коррупционные дела Бабакова.

"В ходе анализа дампа почты канцелярии Бабакова были найдены документы с выписками по движению средств (PDF), выписки по счету Центрокредит (PDF-1, PDF-2). Проанализировав эти данные, мы пришли к выводу, что Бабаков – мастер примитивных схем отмывания денег. Речь идет о сотнях миллионов. Есть несколько типовых схем, которые он использует", — пишут в источнке.

Наиболее заметно тесное сотрудничество Бабакова с Международным союзом российских соотечественников (МСРС). Эта организация специально предназначена для гибридного воздействия и дестабилизаций.

"За прошедшие годы МСРС стал действенной структурой по сплочению русского мира, заметным инвентарем гражданского общества, принципиальным элементом "мягкой силы", — пишут в расследовании.

Также в почте был найден "компромат" про обход санкций российской компанией "Зарубежнефть".

"Достаточно неожиданно было увидеть документы по российскому влиянию в Боснии и Герцеговине. По состоянию на 2022 год российская компания "Зарубежнефть" продолжает, несмотря на санкции, заниматься строительством газотранспортной инфраструктуры", — говорится в источнике.

В почте Бабакова есть много других интересных документов по продвижению российских интересов в Болгарии, Греции, Мексике, Сирии, Туркменистане, Хорватии и т.д. Всюду традиционная российская пропаганда – "подсадка на энергетическую иглу", или работа с местной пророссийской агентурой и российскими этническими анклавами. И здесь в очередной раз мы понимаем, что Бабаков, как и вся российская политическая элита – враг Украины.

Напомним, что в апреле писали о взломе российского подполковника Сергея Моргачева, который курировал хакерскую группу APT 18. Она подчиняется Главному разведывательному управлению РФ и совершает кибератаки на различные объекты в других странах.