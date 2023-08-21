Краде і порушує санкції: хакери зламали особисті дані голови Держдуми РФ Бабакова

За даними розслідувачів, Олександр Бабаков масово просуває російську пропаганду у світ і займається корупційними справами.

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Хакери команди Кібер Опір передали в розпорядження міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm злам російського політика вищого ешелону, заступника голови Держдуми РФ Олександра Бабакова. Про це повідомили на сайті спільноти.

Як стало відомо з розслідування, його головна сфера відповідальності, яка стала відома після дослідження його листувань, — це реалізація активних заходів і гібридного впливу РФ за кордоном на парламентському рівні. Відповідно, у Думі він опікується міжнародними питаннями (міжпарламентське співробітництво, зв'язки зі співвітчизниками за кордоном).

Крім того, розслідувачі дізналися і про корупційні справи Бабакова.

"Під час аналізу дампа пошти канцелярії Бабакова було знайдено документи з виписками щодо руху коштів (PDF), виписки за рахунком Центрокредит (PDF-1, PDF-2). Проаналізувавши ці дані, ми дійшли висновку, що Бабаков — майстер примітивних схем відмивання грошей. Йдеться про сотні мільйонів. Є кілька типових схем, які він використовує", — пишуть у джерелі.

Найпомітнішою є тісна співпраця Бабакова з Міжнародним союзом російських співвітчизників (МСРС). Ця організація спеціально призначена для гібридного впливу і дестабілізацій.

"За минулі роки МСРС став дієвою структурою зі згуртування русского мира, помітним інвентарем громадянського суспільства, принциповим елементом "м'якої сили", — пишуть у розслідуванні.

Також у пошті було знайдено "компромат" про обхід санкцій російською компанією "Зарубежнефть".

"Досить несподівано було побачити документи щодо російського впливу в Боснії і Герцеговині. Станом на 2022 рік російська компанія "Зарубежнефть" продовжує, незважаючи на санкції, займатися будівництвом газотранспортної інфраструктури", — ідеться в джерелі.

У пошті Бабакова є багато інших цікавих документів щодо просування російських інтересів у Болгарії, Греції, Мексиці, Сирії, Туркменістані, Хорватії тощо. Усюди традиційна російська пропаганда — "підсадка на енергетичну голку", або ж робота з місцевою проросійською агентурою та російськими етнічними анклавами. І тут вкотре ми розуміємо, що Бабаков, як і вся російська політична еліта — ворог України.

Нагадаємо, що у квітні писали про злом російського підполковника Сергія Моргачова, який курирував хакерську групу APT 18. Вона підпорядковується Головному розвідувальному управлінню РФ і здійснює кібератаки на різні об'єкти в інших країнах.