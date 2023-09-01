Ситуация в Бахмуте: дрон ВСУ за одну ночь уничтожил техники РФ на $5 млн (видео)

Беспилотник лишил российскую армию танка Т-80, гаубици "Гвоздика" и танкового мостоукладчика МТУ-90, выведя их из строя меткими ударами.

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Бойцы Вооруженных сил Украины только за одну ночь с помощью ударных дронов уничтожили возле Бахмута технику российских оккупантов на сумму около $5 млн. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице "Армии дронов" в Facebook в четверг, 31 августа.

Известно, что украинским военным из подразделения ВСУ Code 9.2 из 92-й отдельной механизированной бригады помощью боеприпасов, которые скинул беспилотный летательный аппарат, удалось уничтожить или повредить:

танк Т-80 — это гусеничная высокоподвижная боевая машина с ракетно-пушечным и пулеметным вооружением, предназначенная для круглосуточного решения широкого круга военных задач. Первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой;

гаубицу САУ 2С1 ("Гвоздика") — советская 122-мм полковая самоходная артиллерийская установка. Первая в мире серийная плавающая гусеничная САУ. Предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях;

танковый мостоукладчик МТУ-90 — мостоукладчик Вооруженных Сил РФ, созданный на основе танка Т-90, относится к группе машин боевого обеспечения. Оснащен раскладным скоростным мостом, который транспортируется в сложенном состоянии на корпусе. Он приводится в положение с помощью гидравлического устройства, благодаря чему рабочей команде из двух человек не нужно покидать транспортное средство.

"Спасибо бойцам подразделения CODE 9.2. за работу. Результаты ночной охоты впечатляют", — говорится в сообщении.

Напомним, несколько ранее FPV-дрон уничтожил российский танк Т-90 за $3 млн. Операторы ВСУ нанесли удар бюджетным беспилотником за 500 долларов по новейшей боевой машине РФ и успешно вывели ее из строя.

А несколькими днями ранее два танка РФ были поражены FPV-дронами, которые запустили украинские защитники. Пилоты группы "Асгард" подразделения "Глаза" 120-й отдельной бригады территориальной обороны сумели зафиксировать вражескую бронетехнику. Поражение они назвали критическим.