Ситуація в Бахмуті: дрон ЗСУ за одну ніч знищив техніки РФ на $5 млн (відео)

Безпілотник позбавив російську армію танка Т-80, гаубиці "Гвоздика" і танкового мостоукладача МТУ-90, вивівши їх з ладу влучними ударами.

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Бійці Збройних сил України тільки за одну ніч за допомогою ударних дронів знищили біля Бахмута техніку російських окупантів на суму близько $5 млн. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці "Армії дронів" у Facebook у четвер, 31 серпня.

Відомо, що українським військовим із підрозділу ЗСУ Code 9.2 з 92-ї окремої механізованої бригади за допомогою боєприпасів, які скинув безпілотний літальний апарат, вдалося знищити або пошкодити:

танк Т-80 — це гусенична високорухома бойова машина з ракетно-гарматним і кулеметним озброєнням, призначена для цілодобового вирішення широкого кола військових завдань. Перший у світі основний танк із вбудованим протиснарядним динамічним захистом;

гаубицю САУ 2С1 ("Гвоздика") — радянська 122-мм полкова самохідна артилерійська установка. Перша у світі серійна плаваюча гусенична САУ, що плаває. Призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях;

танковий мостоукладач МТУ-90 — мостоукладач Збройних Сил РФ, створений на основі танка Т-90, належить до групи машин бойового забезпечення. Оснащений розкладним швидкісним мостом, який транспортується в складеному стані на корпусі. Він приводиться в положення за допомогою гідравлічного пристрою, завдяки чому робочій команді з двох осіб не потрібно залишати транспортний засіб.

"Дякую бійцям підрозділу CODE 9.2. за роботу. Результати нічного полювання вражають", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, дещо раніше FPV-дрон знищив російський танк Т-90 за $3 млн. Оператори ЗСУ завдали удару бюджетним безпілотником за 500 доларів по новітній бойовій машині РФ і успішно вивели її з ладу.

А кількома днями раніше два танки РФ були вражені FPV-дронами, які запустили українські захисники. Пілоти групи "Асгард" підрозділу "Очі" 120-ї окремої бригади територіальної оборони зуміли зафіксувати ворожу бронетехніку. Поразку вони назвали критичною.