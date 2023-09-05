"Ослепили ВС РФ": дрон-камикадзе взорвал российскую систему РЭР на крыше (видео)

Радиоэлектронное оборудование российские военные установили на многоэтажном доме, но бойцы ВСУ смогли с помощью беспилотника достать его и там.

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Украинские военные 59-й отдельной мотопехотной бригада имени Якова Гандзюка уничтожили с помощью беспилотника средства разведки российских оккупантов. Соответсвующее видео опубликовал блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале во вторник, 5 сентября.

Сначала на видео показаны кадры, которые снимает дрон-разведчик. Оператор направляет беспилотник к высотному дому и тот передает на экран монитора изображение средства радиоэлектронной разведки. Оккупанты разместили его в углу между невысоким бортом на краю крыши и коробом вентиляции, а на возвышение подняли антенну.

После этого в работу вступил дрон-камикадзе, с помощью которого оператор с первого раза поразил радиоэлектронное оборудование. За несколько секунд после столкновения дрона с техникой произошел взрыв и вспыхнуло пламя, после этого беспилотник-разведчик подлетел поближе к крыше дома и показал то, что осталось от аппаратуры.

"59-я бригада точным ударом уничтожает российские средства разведки на крыше здания. Эта работа стала возможной благодаря мастерству воинов", — подписал Стерненко видео. Волонтер не уточнил, на каком именно направлении фронта бойцы ССО провели эту операцию и лишили оккупантов "глаз и ушей".

Стоит отметить, что средства радиоэлектронной разведки (РЭР) позволяют военным получать информацию о противнике путем приема и анализа электромагнитного излучения, которые различные радиосистемы создают во время работы. Таким образом бойцы ВСУ помешали оккупантам вычислять их технику в зоне боевых действий.

Напомним, в конце августа ВСУ впервые в Украине уничтожили уникальную российскую РЛС "Предел-Э". Новейшую радиолокационную станцию "Предел-Э" прикрывал еще и комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-2", но это не помешало украинским воинам. Известно, что российскую технику удалось ликвидировать, используя HIMARS, который и поразил РЛС снарядом типа GMLRS.

А в начале этого же месяца украинские военные нейтрализовали комплекс РЭБ "Пероед". Он должен был подавлять украинские FPV-дроны, формируя вокруг себя радиоэлектронный "щит".