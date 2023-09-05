"Засліпили ЗС РФ": дрон-камікадзе підірвав російську систему РЕР на даху (відео)

Радіоелектронне обладнання російські військові встановили на багатоповерховому будинку, але бійці ЗСУ змогли за допомогою безпілотника дістати його і там.

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Українські військові 59-ї окремої мотопіхотної бригада імені Якова Гандзюка знищили за допомогою безпілотника засоби розвідки російських окупантів. Відповідне відео опублікував блогер і волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі у вівторок, 5 вересня.

Спочатку на відео показані кадри, які знімає дрон-розвідник. Оператор спрямовує безпілотник до висотного будинку, і той передає на екран монітора зображення засобу радіоелектронної розвідки. Окупанти розмістили його в кутку між невисоким бортом на краю даху та коробом вентиляції, а на підвищення підняли антену.

Після цього в роботу вступив дрон-камікадзе, за допомогою якого оператор з першого разу вразив радіоелектронне обладнання. За кілька секунд після зіткнення дрона з технікою стався вибух і спалахнуло полум'я, після цього безпілотник-розвідник підлетів ближче до даху будинку і показав те, що залишилося від апаратури.

"59-та бригада точним ударом знищує російські засоби розвідки на даху будівлі. Ця робота стала можливою завдяки майстерності воїнів", — підписав Стерненко відео. Волонтер не уточнив, на якому саме напрямку фронту бійці ССО провели цю операцію і позбавили окупантів "очей і вух".

Варто зазначити, що засоби радіоелектронної розвідки (РЕР) дають змогу військовим отримувати інформацію про супротивника через приймання та аналіз електромагнітного випромінювання, яке різні радіосистеми створюють під час роботи. Таким чином бійці ЗСУ завадили окупантам вираховувати їхню техніку в зоні бойових дій.

Нагадаємо, наприкінці серпня ЗСУ вперше в Україні знищили унікальну російську РЛС "Предел-Э". Новітню радіолокаційну станцію "Предел-Э" прикривав ще й комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-2", але це не завадило українським воїнам. Відомо, що російську техніку вдалося ліквідувати, використовуючи HIMARS, який і вразив РЛС снарядом типу GMLRS.

А на початку цього ж місяця українські військові нейтралізували комплекс РЕБ "Піроїд". Він мав пригнічувати українські FPV-дрони, формуючи навколо себе радіоелектронний "щит".