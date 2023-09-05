Бойцы ВСУ найдут слабые места в технике РФ: поможет новая система "Бестиарий"

Военные могут бесплатно скачать на смартфоны приложение, разработанное украинскими программистами в сотрудничестве с Сухопутными войсками и разведчиками.

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Разработчики создали приложение для военных под названием "Бестиарий", которое содержит информацию о наиболее распространенной технике Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом создатель программы Артем Батоговский рассказал в интервью медиа dev.ua.

При создании приложения стартаперы использовали собственную технологию, позволяющую быстро смотреть 3D-модели военной техники на любом устройстве. Как сообщил Артем Батоговский, сначала над "Бестиарием" работали 15 человек из его команды, однако нужную информацию предоставляли также и работники штаба Сухопутных войск и разведки.

"Цель применения — сократить потери и повысить эффективность каждого военнослужащего", — сказал создатель приложения.

На "Бестирарий" создатель потратил около $5 тысяч. По его словам, основная часть суммы ушла на зарплату команде разработчиков. А само приложение для пользователей Android сделали бесплатным.

Журналистам от также рассказал о планах. В будущем в "Бестиарий" хотят добавить новые виды военной техники, которую используют россияне. Также Артем Батоговский с командой думают над созданием версии приложения для iOS, так как многие украинские военные в зоне боевых действий пользуются iPhone.

Мобильное приложение "Бестиарий": что о нем известно

Приложение содержит информацию о 76 наиболее распространенных единицах техники ВС РФ. Боевые машины можно рассмотреть не только на фотографиях, но и увидеть в виде 3D-модели. Последние можно осмотреть с нескольких сторон и увидеть самые слабые места той или иной единицы, которые подсвечиваются красным цветом. Кроме того "Бестиарий" содержит полную информацию о технических характеристиках военных машин. В том числе, в нем можно прочитать и о дальности огня, и о снарядах, которые применяет противник.

Приложение бесплатно и доступно для скачивания в Google Play. Отметим, что "Бестиарий" несколькими днями ранее презентовали в Штабе сухопутных войск, где разработку оценивали более 20 командиров ВСУ, и там позитивно оценили разработку.

Напомним, в июле СМИ писали о том, что украинцы научили дроны опознавать технику ВС РФ. Приложение для беспилотников Horus позволяет отличать друг от друга танки, БМП и БМД по размеру дула.

А в августе стало известно о том, что в России сплагиатили украинское приложение для защиты от дронов и ракет. Его выпустили пока только на Android, но власти Белгородской области уже призывают его устанавливать.