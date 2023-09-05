Бійці ЗСУ знайдуть слабкі місця в техніці РФ: допоможе нова система "Бестіарій"

Військові можуть безплатно завантажити на смартфони застосунок, розроблений українськими програмістами у співпраці з Сухопутними військами та розвідниками.

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Розробники створили застосунок для військових під назвою "Бестіарій", який містить інформацію про найбільш поширену техніку Збройних сил Російської Федерації. Про це творець програми Артем Батоговський розповів в інтерв'ю медіа dev.ua.

При створенні додатка стартапери використали власну технологію, що дає змогу швидко дивитися 3D-моделі військової техніки на будь-якому пристрої. Як повідомив Артем Батоговський, спершу над "Бестіарієм" працювали 15 осіб з його команди, однак потрібну інформацію надавали також і працівники штабу Сухопутних військ та розвідки.

"Мета застосування — скоротити втрати й підвищити ефективність кожного військовослужбовця", — сказав творець програми.

На "Бестирарій" творець витратив близько $5 тисяч. За його словами, основна частина суми пішла на зарплату команді розробників. А сам додаток для користувачів Android зробили безкоштовним.

Журналістам від також розповів про плани. У майбутньому в "Бестіарій" хочуть додати нові види військової техніки, яку використовують росіяни. Також Артем Батоговський з командою думають над створенням версії застосунку для iOS, оскільки багато українських військових у зоні бойових дій користуються iPhone.

Мобільний додаток "Бестіарій": що про нього відомо

Додаток містить інформацію про 76 найпоширеніших одиниць техніки ЗС РФ. Бойові машини можна роздивитись не лише на фотографіях, а й побачити у вигляді 3D-моделі. Останні можна оглянути з кількох боків і побачити найслабші місця тієї чи іншої одиниці, які підсвічуються червоним кольором. Крім того "Бестіарій" містить повну інформацію про технічні характеристики військових машин. Зокрема, в ньому можна прочитати й про дальність вогню, і про снаряди, які застосовує противник.

Додаток безплатний і доступний для звантаження в Google Play. Зазначимо, що "Бестіарій" кількома днями раніше презентували в Штабі сухопутних військ, де розробку оцінювали понад 20 командирів ЗСУ, і там позитивно оцінили розробку.

Нагадаємо, у липні ЗМІ писали про те, що українці навчили дрони розпізнавати техніку ЗС РФ. Додаток для безпілотників Horus дає змогу відрізняти один від одного танки, БМП і БМД за розміром дула.

А в серпні стало відомо про те, що в Росії сплагіатили український додаток для захисту від дронів і ракет. Його випустили поки тільки на Android, але влада Бєлгородської області вже закликає його встановлювати.