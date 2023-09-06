В Черкасах собирают супердешевые ударные дроны для ВСУ: уже истребляют технику и солдат РФ

Беспилотники дают возможность пилоту управлять снарядом в режиме реального времени и наносить точный удар именно туда, куда нужно.

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В Черкассах волонтеры организовали производство коптеров для военных, которые стоят всего $300–500. Об этом пишет региональный сайт "18000: новости Черкасс".

Производство беспилотников, которые стоят гораздо дешевле зарубежных аналогов наладили Черкасского института города под руководством директора Ивана Подоляна.

"На сегодня беспилотники с FPV технологией — это одно из самых эффективных средств борьбы с техникой и живой силой противника. Это новый тип оборудования по безопасности. Они высокоточные и супердешевые. Пилот управляет снарядом в реальном времени и может наносить точный удар именно туда, куда нужно. Такие дроны сохраняют жизни военных", — сказал журналистам Иван Подолян.

Он добавил, что первый запрос на изготовление такого дрона поступил к ним в январе 2023 года, а первую партию отгрузили уже летом. Сейчас команда разработчиков ищет людей, которые готовы инвестировать для того, чтобы они размещали заказы на комплектующие заранее и без имеющихся запросов. Это нужно, чтобы можно было быстро реагировать на запросы от военных и не медля брать запчасти на складе и производить дрон.

Что известно о коптерах, которые производят в Черкассах

Эти беспилотные летательные аппараты работают по легко- и тяжело бронированной технике и вражеской пехоте. Камеру имеют простую, только для того, чтобы сориентироваться на территории и понять, куда нужно лететь. Их преимуществом является возможность осуществления сложного пилотирования. Грузоподъемность таких БПЛА может быть разной, но она является достаточной для выполнения стандартных задач тех подразделений.

По сравнению с камера-дронами, FPV-квадрокоптеры — это дешевые изделия. Они составляют весомую конкуренцию зарубежным аналогам, цены на которые стартуют от 1500$. А черкасские коптеры, в свою очередь, можно купить за 300-500$. При этом комплектующие к FPV-квадрокоптерам инженеры заказывают со всего мира.

В Черкассах разработали недорогие квадрокоптеры для военных Фото: 18000: новости Черкасс В Черкассах разработали недорогие квадрокоптеры для военных Фото: 18000: новости Черкасс

Напомним, в конце августа стало известно, что в Украине запускают производство ударных дронов STING. Беспилотник способен развить скорость до 80 км/ч и поднять в небо боевую нагрузку, весом до 3-х килограммов.

Также в августе СМИ писали о том, что в Украине уже создали аналог российских дронов "Ланцет". Сейчас производители дорабатывают беспилотник, а Минцифры помогает им масштабировать производство.