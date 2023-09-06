У Черкасах збирають супердешеві ударні дрони для ЗСУ: уже винищують техніку і солдатів РФ

Безпілотники дають можливість пілоту керувати снарядом у режимі реального часу і завдавати точного удару саме туди, куди потрібно.

Related video

У Черкасах волонтери організували виробництво коптерів для військових, які коштують лише $300-500. Про це пише регіональний сайт "18000: новини Черкас".

Виробництво безпілотників, які коштують набагато дешевше за закордонні аналоги, налагодили Черкаського інституту міста під керівництвом директора Івана Подоляна.

"На сьогодні безпілотники з FPV-технологією — це один із найефективніших засобів боротьби з технікою та живою силою противника. Це новий тип обладнання з безпеки. Вони високоточні та супердешеві. Пілот керує снарядом у реальному часі і може завдавати точного удару саме туди, куди потрібно. Такі дрони зберігають життя військових", — сказав журналістам Іван Подолян.

Він додав, що перший запит на виготовлення такого дрона надійшов до них у січні 2023 року, а першу партію відвантажили вже влітку. Наразі команда розробників шукає людей, які готові інвестувати для того, щоб вони розміщували замовлення на комплектуючі заздалегідь і без наявних запитів. Це потрібно, щоб можна було швидко реагувати на запити від військових і не зволікаючи брати запчастини на складі та виготовляти дрон.

Що відомо про коптери, які виробляють у Черкасах

Ці безпілотні літальні апарати працюють по легко- і важко броньованій техніці та ворожій піхоті. Камеру мають просту, лише для того, щоб зорієнтуватися на території та зрозуміти, куди потрібно летіти. Їхньою перевагою є можливість здійснення складного пілотування. Вантажність таких БПЛА може бути різною, але вона є достатньою для виконання стандартних завдань тих підрозділів.

Порівняно з камера-дронами, FPV-квадрокоптери — це дешеві вироби. Вони складають вагому конкуренцію закордонним аналогам, ціни на які стартують від 1500$. А черкаські коптери, зі свого боку, можна купити за 300-500$. При цьому компоненти до FPV-квадрокоптерів інженери замовляють з усього світу.

У Черкасах розробили недорогі квадрокоптери для військових Фото: 18000: новини Черкас У Черкасах розробили недорогі квадрокоптери для військових Фото: 18000: новини Черкас

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що в Україні запускають виробництво ударних дронів STING. Безпілотник здатний розвинути швидкість до 80 км/год і підняти в небо бойове навантаження, вагою до 3-х кілограмів.

Також у серпні ЗМІ писали про те, що в Україні вже створили аналог російських дронів "Ланцет". Зараз виробники допрацьовують безпілотник, а Мінцифри допомагає їм масштабувати виробництво.