"Будет Гаага": айтишники придумали, как наказать оккупантов за псевдовыборы в Украине

Как объясняют создатели чат-бота "Видим АІ", в своей работе он использует искусственный интеллект для распознавания лица, что поможет в будущем опознать коллаборантов.

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В Украине появился чат-бот "Видим АІ", который помогает идентифицировать организаторов псевдовыборов на оккупированных территориях страны. Информация об этом появилась в Telegram-канале движения общественного сопротивления "Желтая лента" в среду, 6 сентября.

Организаторы общественно движения призывают украинцев анонимно и безопасно присылать фото/видео с изображением организаторов "выборов", которые ходят по домам или появляются на избирательных участках. Передавать можно и видео, на котором организаторы принуждают к голосованию, стучат в дверь или подделывают подписи в бюллетене.

Что известно о чат-боте "Видим АІ"

Чат-бот за основу использует искусственный интеллект для распознавания лица. Поэтому каждый коллаборационист будет известен. Как объясняют создатели, распознавание лиц организаторов "выборов" и их идентификация поможет привлечь к ответственности всех причастных к этому незаконному процессу.

"Глаза видят все. Выборов не будет, а будет Гаага", — резюмировали создатели бота.

Как пользоваться чат-ботом "Видим АІ"

Оценить обстановку и сделать фото- или видео фиксацию организаторов псевдовыборов. При этом следует убедиться в собственной безопасности. Нажать /start в чат-боте @bachymo_bot Прислать фото и видео. Бот анонимный и безопасный. Удалить эти фото и видео из галереи и памяти телефона.

Украинцам объяснили, как пользоваться чат-ботом, который помогает привлечь к ответственности организаторов псевдовыбров

Напомним, в июне появился новый сервис, который показывает все укрытия по Украине. Чат-бот в Telegram подскажет, как быстро добраться до безопасного места, но разработчики предупредили: они не могут гарантировать, что укрытия работают.

Кроме того в марте стало известно о том, что украинец создал чат-бота для пожертвований ВСУ. Бот позволяет выбрать конкретный сбор средств и проверить результат.