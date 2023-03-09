Украинец создал чат-бота для пожертвований ВСУ: поможет избежать мошенников

Бот позволяет выбрать конкретный сбор средств и проверить результат. Вот как он работает.

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Чат-бот Donate1024Bot был создан Владимиром Рожковым, которому пришла в голову идея, объединить сборы волонтеров в одном месте, сообщает Dev.ua. Благодаря чат-боту Donate1024Bot уже удалось закрыть более 200 сборов на сумму в 6 млн грн.

Сайт и чат-бот Donate1024bot уже собрал 6 млн гривен для ВСУ Фото: Скриншот

Основная задача чат-бота — предложить пользователи ежедневный новый сбор на нужды волонтеров и ВСУ, ведь часто бывает, что желающий помочь человек попросту не знает, кому в данный момент срочно нужна помощь. В Donate1024Bot ежедневно публикуется один для всех подписчиков сбор, который тщательно проверяется администраторами на попытки мошенничества.

Так выглядит ежедневный сбор в чат-боте Donate1024bot Фото: Скриншот

Модераторы внимательно изучают деятельность волонтера открывшего сбор, его профиль, отчетность и историю волонтерской деятельности, комментарии к сборам. Кроме того, к примеру, все волонтерские "монобанки" прозрачны и мониторятся на предмет снятия средств.

"Вы всегда можете и сами проверить волонтера, ведь мы предоставляем ссылку на его соцсети, и тогда вы можете принять решение, донатить или нет", — говорит Владимир.

На сайте можно ознакомиться с результатами сборов Фото: Скриншот

Айтишник оценивает свою инициативу как "быстрый" фонд, собирающий небольшие суммы для конкретных, "горячих" нужд армии и волонтеров. Обычно требуется собрать относительно небольшие суммы в 50-100 тыс. грн, которые идут на медицину, автомобили, тепловизоры, тактическую амуницию, шлемы, бронежилеты, дроны и т.д. Причем эти сборы осуществляются для конкретных подразделений ВСУ и итоговые поставки оборудования всегда можно проверить.

Цифра 1024 в названии чат-бота не случайна, ведь Владимир – айтишник, а 1024 – это единица измерения количества информации в байтах. Для самого Владимира – это стандартная сумма, которую он донатит через чат-бот, но обычно люди присылают в среднем по 500 грн, поделился он. Однако айтишник считает, что 1024 грн – вполне удобная и посильная ежедневная помощь для волонтеров от ИТ-коллеги с СП больше $3 тыс. в месяц, а таких в Украине немало и они могут вложить свои средства в победу над российскими оккупантами.

Ранее Фокус писал, что в Каховке оккупанты просят "стучать" на украинцев через чат-бот: как его заблокировать.