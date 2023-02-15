В Каховке оккупанты просят "стучать" на украинцев через чат-бот: как его заблокировать

Чат-бот в Телеграм создан для доносов на "нелояльных украинцев". Общими усилиями мы можем его "взломать".

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Чат-бот с красноречивым названием "KGB", который создали российские оккупанты, все еще действует, но его можно заблокировать общими усилиями.

Как отметили в Центре национального сопротивления, российские захватчики прекрасно понимают, что массовой поддержки среди местного населения оккупированной Каховки им добиться трудно. Поэтому россияне и решили воздействовать "старыми" методами в сочетании с современными технологиями: разработали чат-бот, через который призывают местных коллаборантов писать доносы на своих соседей, которые поддерживают Украину.

Через чат-бот нужно "стучать" при выявлении любых "проявлений нелояльности" среди знакомых. К тому же, через Телеграм агрессор планирует выявлять участников подполья Херсонщины.

[ + – ] Как вы можете помочь в блокировке чат-бота оккупантов в Телеграм Фото: Скриншот

Однако общими усилиями мы можем закрыть этот чат-бот, отправив множество жалоб на него в администрацию Телеграм. Для этого нужно открыть чат-бот в Телеграм, нажать сверху три точки, перейти в "Просмотр профиля" и нажать пункт "Пожаловаться". Затем можете выбрать причину жалобы "Спам", а лучше в графе "Другое" написать что-то наподобие: "Мошенничество" или "Сбор персональной информации российскими оккупантами". В общем, используйте творческий подход.

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