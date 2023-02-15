У Каховці окупанти просять " доносити" на українців через чат-бот: як його заблокувати

Чат-бот у Телеграм створено для доносів на "нелояльних українців". Спільними зусиллями ми можемо його "зламати".

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Чат-бот із промовистою назвою "KGB", який створили російські окупанти, все ще діє, але його можна заблокувати загальними зусиллями.

Як зазначили у Центрі національного спротиву, російські загарбники чудово розуміють, що масової підтримки серед місцевого населення окупованої Каховки їм добитися важко. Тому росіяни і вирішили впливати "старими" методами у поєднанні із сучасними технологіями: розробили чат-бот, через який закликають місцевих колаборантів писати доноси на своїх сусідів, які підтримують Україну.

Через чат-бот потрібно "доносити" при виявленні будь-яких "проявів нелояльності" серед знайомих. До того ж через Телеграм агресор планує виявляти учасників підпілля Херсонщини.

[ + – ] Як ви можете допомогти в блокуванні чат-бота окупантів у телеграм Фото: Скриншот

Проте спільними зусиллями ми можемо закрити цей чат-бот, надіславши багато скарг на нього до адміністрації Телеграм. Для цього потрібно відкрити чат-бот у телеграмі, натиснути зверху три точки, перейти в "Перегляд профілю" і натиснути пункт "Поскаржитися". Потім можете вибрати причину скарги "Спам", а краще у графі "Інше" написати щось на кшталт: "Шахрайство" або "Збір персональної інформації російськими окупантами". Загалом використовуйте творчий підхід.

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