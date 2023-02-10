В Україні запустили сервіс, що попереджає про радіаційну небезпеку: як користуватись

Алгоритм враховує безліч змінних, щоб якнайточніше інформувати населення про загрози. Достатньо підписатися на чат-бот у месенджері Telegram.

Related video

Мережа громадського моніторингу EcoCity запустила чат-бот Radiation and Smog Alarm, який повідомляє про небезпечне підвищення рівня радіації та хімічної небезпеки. Засновник проєкту та технічний експерт програми "Чисте повітря України" Олексій Трелевський розповів подробиці телеканалу "Перший Криворізький".

Чат-бот надсилає підписникам оповіщення у разі підвищення середнього рівня радіаційної небезпеки до 30 мкР/год протягом останніх 10 хвилин. Як пояснив Олексій Трелевський, система одержує дані від станцій моніторингу, які обирають самі українці. Алгоритм розроблений на підставі українського індексу якості повітря, він враховує велику кількість параметрів та змінних: наскільки близько до користувача розташовані станції вимірювання, чи в робочому стані, які забруднюючі речовини вловлює, наскільки старе обладнання там встановлено.

"Новим є те, що враховується вплив забруднення на різні уразливі категорії населення", — зазначив представник проєкту.

Інструкція із застосування чата Radiation and Smog Alarm

Відкрити чат-бот у месенджері Telegram та натиснути кнопку "Почати"; Натиснути кнопку "Підписатися на станцію", щоб чат-бот автоматично вибрав найближчу до геолокації смартфона; За бажання підключитися до інших станцій, які розташовані поблизу, обравши їх зі списку "Станції поряд"; Переглянути всі підключені станції, натиснувши кнопку "Мої станції"; При виникненні проблем натиснути кнопку "Підтримка" і вибрати відповідний варіант, наприклад, "Написати адміністратору". Варто враховувати, що деякі опції вимагатимуть відкрити вебпрограму Radiation and Smog Alarm у браузері.

Популярний додаток "Повітряна тривога" також відправляє сповіщення про хімзагрозу та радіаційну небезпеку. Розробник Ajax Systems додав таку опцію ще в серпні 2022 року, але він повідомляє лише про тривоги, офіційно оголошені владою.

Фокус також писав, як українцям поводитися під час радіаційної загрози. Радіація шкодить людині, руйнуючи клітини, тканини, органи та навіть ДНК на молекулярному рівні.