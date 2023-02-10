В Украине запустили сервис, предупреждающий о радиационной опасности: как пользоваться

Алгоритм учитывает множество переменных, чтобы как можно точнее информировать население об угрозах. Достаточно подписаться на чатбот в мессенджере Telegram.

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Сеть общественного мониторинга EcoCity запустила чат-бот Radiation and Smog Alarm, сообщающий об опасном повышении уровня радиации и химической опасности. Основатель проекта и технический эксперт программы "Чистый воздух Украины" Алексей Трелевский рассказал подробности телеканалу "Первый Криворожский".

Чат-бот отправляет подписчикам оповещения в случае повышения среднего уровня радиационной опасности до 30 мкР/ч за последние 10 минут. Как объяснил Алексей Трелевский, система получает данные от станций мониторинга, которые выбирают сами украинцы. Алгоритм разработан на основании украинского индекса качества воздуха, он учитывает большое количество параметров и переменных: насколько близко к пользователю расположены станции измерения, в рабочем ли они состоянии, какие загрязняющие вещества улавливает, насколько старое оборудование там установлено.

"Новым является то, что учитывается воздействие загрязнения на разные уязвимые категории населения", — отметил представитель проекта.

Инструкция по применению чатбота Radiation and Smog Alarm

Открыть чатбот в мессенджере Telegram и нажать кнопку "Начать"; Нажать на кнопку "Подписаться на станцию", чтобы чатбот автоматически выбрал ближайшую к геолокации смартфона; При желании подключиться к другим станциям, расположенным поблизости, выбрав их из списка "Станции рядом"; Просмотреть все подключенные станции, нажав на кнопку "Мои станции"; При возникновени проблем нажать на кнопку "Поддержка" и выбрать подходящий вариант, например, "Написать администратору". Стоит учитывать, что некоторые опции потребуют открыть веб-приложение Radiation and Smog Alarm в браузере.

Популярное приложение "Воздушная тревога" также отправляет оповещения о химугрозе и радиационной опасности. Разработчик Ajax Systems добавил такую опцию еще в августе 2022 года, но он сообщает только о тревогах, официально объявленных властями.

Фокус также писал, как украинцам вести себя во время радиационной угрозы. Радиация вредит человеку, разрушая клетки, ткани, органы и даже ДНК на молекулярном уровне.