Как себя вести во время радиационной угрозы: алгоритм действий

Ядерный шантаж РФ, хаотические обстрелы страной-агрессором Запорожской АЭС заставляют все большее число украинцев задумываться о том, как уберечь себя от опасности. Фокус расписал алгоритм действий на случай радиационной аварии, основываясь на рекомендациях экспертов.

В четверг, 18 августа, Минобороны РФ пригрозило остановить Запорожскую АЭС в Энергодаре. Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" отреагировала на сообщение российской стороны, предупредив, что подобный шаг приблизит сценарий радиационной катастрофы в Украине. Госинспекция ядерного реагирования Украины также считает, что Россия пытается таким образом спровоцировать "фукусимский" сценарий"на ЗАЭС. Как объясняют специалисты, остановка работы всех энергоблоков и потеря источников электропитания спровоцирует повреждение активной зоны реакторной установки и выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. В то же время, захватчики продолжают обстреливать ядерный объект, обвиняя в провокациях украинских военнослужащих.

Эскалация ситуации вокруг ЗАЭС заставляет граждан Украины все чаще задумываться о том, как себя вести во время радиационной угрозы. Фокус собрал рекомендации специалистов по этой теме и прописал алгоритм действий.

Радиационная угроза: что это такое?

Для начала стоит разобраться в том, что же такое радиация и радиоактивность. В публикации "Аргументы против атомной энергетики. Радиация и вред для здоровья человека" американской организации Beyond Nuclear дается следующее пояснение.

Радионуклид (также известный как радиоактивный изотоп, радиоизотоп или радиоактивный нуклид) – это химический элемент с нестабильным ядром. Когда ядро распадается на более стабильные образования, оно высвобождает энергию в форме радиации. Весь этот процесс и называется радиоактивностью или радиоактивным распадом.

Радиация вредит здоровью человека, поскольку она может разрушать ДНК, проникать в клетки, ткани и органы. Она разрывает молекулы, отрывает электроны от атомов внутри клеток организма и разрушает их структуру. Неправильное восстановление этих клеток в дальнейшем приводит к заболеваниям.

Радиация может воздействовать на человека не только внешне, но и изнутри. Это происходит в том случае, когда ее источник оказывается в организме через еду, воду или воздух. Внутренняя радиация более опасна для человека, так как организм воспринимает такие радионуклиды как естественные элементы.

В частности, в организм человека могут проникать стронций-90 и цезий-137, выбросы которых происходят в результате аварий на атомных электростанциях. Попадая в тело человека, радиоактивный стронций-90 заменяет собой стабильный кальций в организме, а цезий-137 – стабильный калий. В результате радионуклиды откладываются в костях и мышцах и облучают человека изнутри.

При внутреннем облучении больше всего страдают те органы, где концентрируется вещество. К примеру, радиоактивный йод преимущественно оседает в щитовидной железе или лимфосистеме.

[ + – ] Ситуация на Запорожской АЭС заставила украинцев задуматься о защите от радиационной угрозы.

Что происходит после радиационного облучения?

Облучение средней дозой радиации более чем в один грей может привести к лучевой болезни с рядом симптомов, сообщало издание BBC после аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии.

Клиническая картина лучевой болезни выглядит следующим образом:

Лучевая болезнь 1-й (легкой) степени при облучении в 100-200 рентгенов (Р). Тошнота и рвота начинаются через несколько часов. Возможны головные боли, лихорадка и расстройство желудка. Скрытый период может длиться 2-3 недели.

Лучевая болезнь 2-й (средней) степени при облучении в 200-400 Р. Скрытый период длится около 1 недели. Проявляется в виде расстройств нервной системы, головной боли, головокружения. Количество лейкоцитов (особенно лимфоцитов) уменьшается в 2 раза.

Лучевая болезнь 3-й (тяжелой) степени при облучении в 400-600 Р. Скрытый период – до нескольких часов. Те же проявления, что и во второй степени, только в более тяжелой форме.

Лучевая болезнь 4-ой (крайне тяжелой) степени при облучении в более 600 Р. Без лечения человек может умереть в течение 2 недель.

Как себя вести во время радиационной угрозы, если вы дома

Советы о том, как себя вести во время радиационной угрозы дают разные специалисты. Тем не менее, основной алгоритм действий на случай радиационной аварии опубликован на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. На сайте Министерства здравоохранения Украины также дается алгоритм защиты от радиации.

Мы публикуем объединенный список рекомендаций, как себя вести во время радиационной угрозы:

Укрыться в жилом доме. Важно: стены деревянного дома ослабляют ионизирующее излучение в 2 раза, а стены из кирпича – в 10 раз. Углубленные тайники могут еще больше снижать дозу излучения: с деревянным покрытием – в 7 раз, с кирпичным или бетонным – в 40-100 раз. Не паниковать, ждать официальных сообщений местных органов власти о мерах, которые следует предпринять для своей защиты. Постараться защитить свое жилье от радиоактивных веществ из воздуха: закрыть форточки, загерметизировать рамы и двери. Для этого можно использовать скотч, смоченную водой ткань и т. д. Радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания. По возможности надо оставаться в комнате без окон и наружных дверей. Также необходимо выключить системы вентиляции (кондиционеры или обогреватели). Держите дома домашних животных, не позволяйте им гулять на улице. Сделать запас питьевой воды: набрать воду в закрытые емкости, перекрыть краны. Еще лучше сделать такой запас воды в герметично закрытых бутылках заранее. Важно: кипячение водопроводной воды не избавляет от радиоактивных веществ. Уточнить время и место эвакуации (если она планируется, сообщить соседям об этом, особенно пожилым людям). Подготовиться к возможной эвакуации – собрать документы, деньги, лекарства, продукты питания (для этого подойдет консервация или другие продукты в закрытых емкостях), запас необходимых вещей. Все собранное надо упаковать в полиэтиленовые пакеты и сложить их в помещении, наиболее защищенном от внешнего загрязнения. Перед выходом из дома выключить источники электро-, водо- и газоснабжения, надеть противогаз (респиратор, ватно-марлевую повязку), верхнюю одежду (плащ, пальто, накидку), резиновые сапоги (за неимением – максимально закрытую обувь с высокими голенищами). После эвакуации на новом месте пребывания важно провести дезактивацию средств защиты, одежды, обуви и санитарную обработку кожи на специально оборудованном пункте или самостоятельно (снять верхнюю одежду, став спиной против ветра, по возможности, почистить одежду), обработать открытые участки кожи водой или специальным раствором, который выдается специальными службами. Для обработки кожи можно использовать марлю или полотенца.

Алгоритм действий на случай радиационной аварии предусматривает также йодопрофилактику, она встречается практически во всех подобных списках. Однако это деликатный вопрос, поэтому мы разберемся в нем подробнее.

[ + – ] Во время радиационной угрозы необходимо загерметизировать окна с помощью скотча.

Алгоритм защиты от радиации: йодопрофилактика

В многочисленных рекомендациях в СМИ о том, как себя вести во время радиационной угрозы, речь неизменно заходит о йодопрофилактике. Так что нет ничего удивительного в том, что после полномасштабного вторжения РФ и оккупации Чернобыльской атомной электростанции украинцы начали массово покупать в аптеках йод и йодид калия. Однако различные эксперты сходятся во мнении, что хоть пренебрегать такими средствами и не стоит, однако принимать их надо с умом и выполняя ряд мер предосторожности.

Йодид калия – это соль, похожая на кухонную. В аптеках он чаще всего продается в форме таблеток. На сайте Минздрава отмечается, что если принять его своевременно и в определенной дозировке, то йодид калия заблокирует поглощение радиоактивного йода щитовидной железой. Это снизит риск развития рака щитовидки и других ее заболеваний.

Важно: йодид калия не защищает людей от радиации, он защищает только щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода.

Как подчеркивает пресс-служба министерства, йодид калия следует принимать только тогда, когда есть соответствующая рекомендация от органов власти или ГСЧС. Ни в коем случае нельзя принимать таблетки для профилактики без реальной угрозы радиации, это может лишь навредить здоровью.

Важно: йодная профилактика осуществляется однократно.

Аналогичные советы можно найти и на сайте Агентства по охране окружающей среды США (EPA) со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний. Американские эксперты рассказывают, как именно действует йодид калия.

Дело в том, что щитовидная железа не умеет отличать стабильный йод от радиоактивного и абсорбирует и тот, и другой. Когда человек принимает йодид калия, то щитовидная железа поглощает стабильный йод в препарате. Так как в йодиде калия очень много стабильного йода, то щитовидная железа "переполняется" им и уже не будет принимать радиоактивный йод. По крайней мере, в ближайшие 24 часа.

Поэтому, говорят специалисты, при угрозе радиации действительно важно, как быстро человек примет йодид калия. Чем раньше это произойдет, тем больше времени будет у щитовидной железы для "заправки" правильным – стабильным – йодом.

[ + – ] Информация от Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Йод. Несмотря на то, что ни на сайте украинского Минздрава, ни Центра по контролю и профилактике заболеваний США речь о приеме обычного йода не идет, популярный в Украине педиатр и телеведущий Евгений Комаровский считает, что его также можно использовать.

Рекомендации доктора Комаровского о приеме йода при угрозе радиации:

Люди старше 14 лет должны принять 40 капель йода, их можно накапать в молоко или воду.

Детям от 4 до 14 лет достаточно 20 капель.

Детям до 5 лет йод внутрь принимать нельзя.

[ + – ] После оповещения о радиационной угрозе необходимо укрыться дома и не выходить на улицу до официального сообщения органов власти.

Алгоритм действий на случай радиационной аварии, если вы на улице

Если вам необходимо выйти на улицу уже после специального оповещения (к месту эвакуации, например), для этого есть свой алгоритм защиты от радиации, опубликованный на сайте Центра общественного здоровья.

Что советуют эксперты:

Выходить на улицу следует только в случае крайней необходимости. Для этого надо максимально закрыть тело: надеть плотную одежду с длинными рукавами, (желательно плащ), резиновые сапоги и перчатки, использовать респиратор. На улице нельзя раздеваться, садиться на землю, купаться в открытых водоемах. После возвращения домой надо снять верхний слой одежды. Это позволит избавиться от 90% радиоактивного материала. Делать это надо осторожно, чтобы не рассредоточить радиоактивную пыль. Всю одежду следует поместить в пластиковый пакет или герметичный контейнер и держать его подальше от людей и домашних животных. Примите душ с мылом, голову помойте шампунем. Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал на ваших волосах. Не тритесь и не поцарапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны. Если душ принять нет возможности, то можно просто вымыть руки, лицо и открытые части тела с мылом под проточной водой . Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью. Особое внимание следует обратить на руки и лицо, протереть веки, ресницы, уши.

Важно: даже если водопроводная вода уже загрязнена, ее все равно можно использовать для обеззараживания. Она безопасна для мытья кожи, волос и одежды.

Если подытожить все рекомендации о том, как себя вести при радиационной угрозе, то основной совет простой – реагировать на любые оповещения от органов государственной власти и четко следовать инструкциям. Тем не менее, лучше заранее подготовиться к разным вариантам развития событий и прописать собственный алгоритм действий на случай радиационной аварии.