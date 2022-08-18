Российские оккупанты грозят остановить Запорожскую АЭС

Россияне заявляют, что заботятся о ядерной безопасности, при этом сопротивляются демилитаризации станции и прилегающих территорий.

В Минобороны РФ обвинили Украину в подготовке провокации на захваченной российскими войсками Запорожской АЭС, приуроченной к визиту в страну генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Оккупанты заявили о том, что Украина хочет таким образом добиться создания зоны отчуждения радиусом до 30 км, а также введения международных сил и иностранных наблюдателей на атомной станции. Россияне явно не хотят допустить этого и угрожают остановить АЭС.

"Может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5 и 6 энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС", — подчеркнули в Минобороны РФ.

Что представляет собой Запорожская АЭС?

Расположенная в оккупированном Энергодаре атомная станция является самой большой в Европе и третьей по мощности в мире. Станция состоит из шести энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. На ее долю приходится около 20% годового производства электроэнергии в Украине.

[ + – ] Запорожская АЭС Фото: energoatom.com.ua

После захвата АЭС россияне объявили о том, что намерены использовать ее мощности для снабжения электроэнергией оккупированного Крыма.

Как оккупанты сопротивляются демилитаризации станции?

Российская армия регулярно обстреливает различные объекты на Запорожской станции, пытаясь эскалировать ситуацию. За это Россию обвиняют в ядерном шантаже и украинцы, и некоторые европейские политики. НАЭК "Энергоатом" 5 августа сообщила об обстрелах крупнейшей в Европе станции – площадки Запорожской атомной электростанции. Там говорят, что в результате обстрелов повреждена высоковольтная линия. Кроме того, оккупанты минируют станцию.

При этом россияне постоянно обвиняют в обстрелах Украину и говорят о том, что украинцы препятствуют прибытию миссии на станцию международных наблюдателей, хотя украинские политики просят об этом с первых дней захвата АЭС. РФ даже созвала Совбез ООН, чтобы повлиять на Украину. Однако результаты заседания стали неутешительными для страны-агрессора. Многие члены ООН и представители международного регулятора МАГАТЭ заявили, что нужно немедленно прекратить военные действия в районе АЭС, Россию призвали вывести войска с территории станции, и выразили готовность отправить в Энергодар наблюдательную миссию.

Однако россияне отказались от демилитаризации атомной электростанции, пособники оккупантов в Запорожской области заявили, что вывод российских войск сделает АЭС "более уязвимой".

Напомним, в Украине пройдут переговоры генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президента Турции Реджепа Эрдогана и украинского президента Владимира Зеленского.