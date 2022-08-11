Кремль хочет ударить по Европе: польский дипломат рассказал, как РФ использует ООН

По мнению Кшиштофа Щерского, пользуясь положением постоянного члена Совбеза ООН, Россия обыгрывает США и Европу на дипломатическом фронте.

Постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский возмущен тем, что заместителем генсека организации до сих пор является россиянин, при этом дискуссия об исключении России из ООН не ведется. В эфире программы "Gość Wydarzeń" на телеканале "Рolsat" он заявил, что российская дипломатия является элементом борьбы Кремля и ей неплохо удается обыгрывать Европу и США на глобальном форуме.

По словам Щерского, пользуясь своим положением постоянного члена Совета безопасности организации, Россия использует ООН как инструмент для продвижения своих интересов. В итоге РФ решает стоит ли отправлять куда-то гуманитарную помощь или миротворческую миссию. В этих условиях в системе ООН многое зависит от московских политиков.

"То, что Владимир Воронков является главой антитеррористического управления и заместителем генерального директора ООН, связано с тем, что Россия по-прежнему имеет полные права в ООН, — подчеркнул он. — Возмутительно, что такой человек до сих пор является представителем в этом органе".

Более того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров должен возглавить российскую делегацию на 77-й сессии Генассамблеи ООН. Однако Лавров находится под санкциями, поэтому непонятно, как он может попасть на территорию США в такой ситуации.

Как Россия использует ООН в своих интересах

Комментируя информацию о минировании Запорожской атомной электростанции, Кшиштоф Щерский подчеркнул, что россияне прибегли к ядерному шантажу. Кремль готов разрешить международную инспекцию Запорожской атомной электростанции, но на своих условиях. Однако ООН не может согласиться на это, поскольку не признает эту территорию российской.

По мнению польского дипломата, предложенная Россией встреча ООН по поводу обстрелов электростанции, вероятно, все же состоится.

"Это часть гигантской дезинформационной кампании Кремля, ведь эта электростанция все-таки оккупирована Россией", — сказал Щерский.

Он уверен, что главная цель россиян — вызвать энергетический кризис в Украине, поэтому в Москве приказали отключить подачу электроэнергии от Запорожской АЭС. Также в Кремле хотят ударить по Европе, спровоцировав перебои в энергоснабжении.

Напомним, Украина обратилась к генсеку ООН и к МАГАТЭ с призывом принять все возможные меры по направлению миссии безопасности на оккупированную российскими военными Запорожскую АЭС. Украинская сторона заявила о вопиющей угрозе от пребывания российских войск на ЗАЭС не только для миллионов украинцев, но и для всего мира.