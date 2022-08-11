Кремль хоче вдарити по Європі: польський дипломат розповів, як РФ використовує ООН

На думку Кшиштофа Щерського, користуючись становищем постійного члена Ради безпеки ООН, Росія обігрує США та Європу на дипломатичному фронті.

Постійний представник Польщі при ООН Кшиштоф Щерський обурений тим, що заступником генсека організації досі є росіянин, дискусія про виключення Росії з ООН не ведеться. В ефірі програми Gość Wydarzeń на телеканалі Рolsat він заявив, що російська дипломатія є елементом боротьби Кремля, і їй непогано вдається обігрувати Європу та США на глобальному форумі.

За словами Щерського, користуючись своїм становищем постійного члена Ради безпеки організації, Росія використовує ООН як інструмент просування своїх інтересів. У результаті РФ вирішує, чи варто відправляти кудись гуманітарну допомогу чи миротворчу місію. В цих умовах у системі ООН багато залежить від московських політиків.

"Те, що Володимир Воронков є головою антитерористичного управління та заступником генерального директора ООН, пов'язане з тим, що Росія, як і раніше, має повні права в ООН, — наголосив він. — Обурливо, що така людина досі є представником у цьому органі".

Крім того, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров має очолити російську делегацію на 77 сесії Генасамблеї ООН. Проте Лавров перебуває під санкціями, тож незрозуміло, як він може потрапити на територію США в такій ситуації.

Як Росія використовує ООН у своїх інтересах

Коментуючи інформацію про мінування Запорізької атомної електростанції, Кшиштоф Щерський наголосив, що росіяни вдалися до ядерного шантажу. Кремль готовий дозволити міжнародну інспекцію Запорізької атомної електростанції, але на власних умовах. Однак ООН не може погодитись на це, оскільки не визнає цю територію російською.

На думку польського дипломата, запропонована Росією зустріч ООН щодо обстрілів електростанції, ймовірно, все ж таки відбудеться.

"Це частина гігантської дезінформаційної кампанії Кремля, адже ця електростанція таки окупована Росією", — сказав Щерський.

Він упевнений, що головна мета росіян — викликати енергетичну кризу в Україні, тож у Москві наказали відключити подачу електроенергії від Запорізької АЕС. Також у Кремлі хочуть ударити по Європі, спровокувавши перебої в енергопостачанні.

Нагадаємо, Україна звернулася до генсека ООН і до МАГАТЕ із закликом вжити всіх можливих заходів щодо спрямування місії безпеки на окуповану російськими військовими Запорізьку АЕС. Українська сторона заявила про кричущу загрозу від перебування російських військ на ЗАЕС не лише для мільйонів українців, а й для всього світу.