Загроза для всього світу: Україна вимагає спрямувати на Запорізьку АЕС місію МАГАТЕ

За словами уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця, відповідні листи від імені України сьогодні відправили в МАГАТЕ та ООН.

Україна закликала Генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту вжити всіх можливих заходів щодо спрямування місії безпеки на окуповану російськими військовими Запорізьку АЕС. Про це написав уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець у своєму офіційному телеграм-каналі.

"Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини насамперед заявляю про обурливу загрозу від перебування російських військових на Запорізькій АЕС не лише для десятків мільйонів українців, а й для всього світу", — написав Лубінець.

Він особливо звернув увагу на те, що руйнівні наслідки ядерного тероризму та поширення радіоактивності не поважають державні кордони, радіоактивні викиди поширюються неконтрольовано, а наслідки радіоактивного забруднення залишаються на десятки років.

Уповноважений з прав людини також прокоментував погрози російських військових підірвати ЗАЕС у разі, якщо ЗСУ продовжуватиме контрнаступ і спробуватиме деокупувати станцію.

"Я хотів би, щоб весь світ почув пряму мову представника Російської Федерації — начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Валерія Васильєва, який виступив із закликом перед своїми підлеглими, повторюючи погрози вдаватися до ядерного тероризму", — наголосив Лубінець.

Він нагадав, що Росія на ЗАЕС порушила відразу кілька принципів ядерної безпеки: порушила фізичну цілісність об'єкта, його постійну працездатність, взяла в заручники робочий персонал, завадила безперебійному живленню електромережі та можливості здійснювати радіаційний моніторинг.

Уповноважений ВРУ з прав людини закликав ООН надати гарантії безпеки працівникам атомної станції та мешканцям міста Енергодар.

Він також повідомив, що відповідні листи від імені України сьогодні надіслали також і в МАГАТЕ.

Нагадаємо, генсек ООН відреагував на атаки ЗС РФ щодо Запорізької АЕС. Антоніу Гуттереш повторив свій меседж про те, що ООН повністю підтримує МАГАТЕ в їхніх зусиллях щодо створення умов для стабілізації.

Фокус писав також, що російські військові погрожують підірвати Запорізьку АЕС. Росіяни не приховують своїх планів і вже відкрито шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати.