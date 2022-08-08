Угроза для всего мира: Украина требует направить на Запорожскую АЭС миссию МАГАТЭ

По словам уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца, соответствующие письма от имени Украины сегодня направили в МАГАТЭ и ООН.

Украина призвала Генерального секретаря ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество принять все возможные меры по направлению миссии безопасности на оккупированную российскими военными Запорожскую АЭС. Об этом написал уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец в своем официальном Телеграм-канале.

"Как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека в первую очередь заявляю о вопиющей угрозе от пребывания российских военных на Запорожской АЭС не только для десятков миллионов украинцев, но и для всего мира", — написал Лубинец.

Он особо обратил внимание на то, что разрушительные последствия ядерного терроризма и распространение радиоактивности не уважают государственные границы, радиоактивные выбросы распространяются неконтролируемо,а последствия радиоактивного загрязнения остаются на десятки лет.

Уполномоченный по правам человека также прокомментировал угрозы российских военных подорвать ЗАЭС в случае, если ВСУ продолжать контрнаступление и предпримут попытку деоккупировать станцию.

"Я хотел бы, чтобы весь мир услышал прямой язык представителя Российской Федерации – начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Валерия Васильева, выступившего с призывом перед своими подчиненными, повторяя угрозы прибегать к ядерному терроризму", — подчеркнул Лубинец.

Он напомнил, что Россия на ЗАЭС нарушила сразу несколько принципов ядерной безопасности: нарушила физическую целостность объекта, его постоянную работоспособность, взяла в заложники работающий персонал, помешала бесперебойному питанию электросети и возможности осуществлять радиационный мониторинг.

Уполномоченный ВРУ по правам человека призвал ООН предоставить гарантии безопасности сотрудникам атомной станции и жителям города Энергодар.

Он также сообщил, что соответствующие письма от имени Украины сегодня направили также и в МАГАТЭ.

Напомним, генсек ООН отреагировал на атаки ВС РФ по Запорожской АЭС. Антониу Гуттериш повторил свой мэседж о том, что ООН полностью поддерживает МАГАТЭ в их усилиях по созданию условий для стабилизации.

Фокус писал также, что российские военные угрожают взорвать Запорожскую АЭС. Россияне не скрывают своих планов и уже открыто шантажируют весь мир, заявляя о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать.