Російські окупанти погрожують зупинити Запорізьку АЕС

Росіяни заявляють, що дбають про ядерну безпеку, при цьому чинять опір демілітаризації станції та прилеглих територій.

У Міноборони РФ звинуватили Україну в підготовці провокації на захопленій російськими військами Запорізької АЕС, присвяченій візиту в країну генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Окупанти заявили про те, що Україна хоче так досягти створення зони відчуження радіусом до 30 км, а також введення міжнародних сил та іноземних спостерігачів на атомній станції. Росіяни очевидно не хочуть цього допустити і погрожують зупинити АЕС.

"Може бути розглянуте питання про виведення в "холодний резерв" 5 та 6 енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС", — наголосили в Міноборони РФ.

Що являє собою Запорізька АЕС?

Розташована в окупованому Енергодарі атомна станція є найбільшою в Європі та третьою за потужністю у світі. Станція складається із шести енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожен. На її частку припадає приблизно 20% річного виробництва електроенергії в Україні.

[ + – ] Запорізька АЕС Фото: energoatom.com.ua

Після захоплення АЕС росіяни оголосили про те, що мають намір використати її потужності для постачання електроенергії окупованого Криму.

Як окупанти чинять опір демілітаризації станції?

Російська армія регулярно обстрілює різні об'єкти на Запорізькій станції, намагаючись ескалювати ситуацію. За це Росію звинувачують у ядерному шантажі й українці, й деякі європейські політики. НАЕК "Енергоатом" 5 серпня повідомила про обстріл найбільшої в Європі станції — майданчика Запорізької атомної електростанції. Там кажуть, що внаслідок обстрілів пошкоджено високовольтну лінію. Крім того, окупанти мінують станцію.

При цьому росіяни постійно звинувачують в обстрілі Україну та говорять про те, що українці перешкоджають прибуттю місії на станцію міжнародних спостерігачів, хоча українські політики просять про це з перших днів захоплення АЕС. РФ навіть скликала Радбез ООН, щоб вплинути на Україну. Проте результати засідання стали невтішними для країни-агресора. Багато членів ООН і представники міжнародного регулятора МАГАТЕ заявили, що потрібно негайно припинити воєнні дії в районі АЕС, Росію закликали вивести війська з території станції і висловили готовність відправити в Енергодар спостережну місію.

Однак росіяни відмовилися від демілітаризації атомної електростанції, посібники окупантів у Запорізькій області заявили, що виведення російських військ зробить АЕС "уразливішою".

Нагадаємо, в Україні відбудуться переговори генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, президента Туреччини Реджепа Ердогана й українського президента Володимира Зеленського.