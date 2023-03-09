Українець створив чат-бота для пожертв ЗСУ: допоможе уникнути шахраїв

Бот дозволяє вибрати конкретний збір коштів та перевірити результат. Ось як він працює.

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Чат-бот Donate1024Bot був створений Володимиром Рожковим, якому спала на думку ідея, об'єднати збори волонтерів в одному місці, повідомляє Dev.ua. Завдяки чат-боту Donate1024Bot вже вдалося закрити понад 200 зборів на суму 6 млн грн.

Сайт та чат-бот Donate1024bot вже зібрав 6 млн гривень для ЗСУ Фото: Скріншот

Основне завдання чат-боту — запропонувати користувачу щоденний новий збір на потреби волонтерів та ЗСУ, адже часто буває, що людина, яка бажає допомогти, просто не знає, кому зараз терміново потрібна допомога. У Donate1024Bot щодня публікується один для всіх підписників збір, який ретельно перевіряється адміністраторами на спроби шахрайства.

Так виглядає щоденний збір у чат-боті Donate1024bot Фото: Скріншот

Модератори уважно вивчають діяльність волонтера, який відкрив збір, його профіль, звітність та історію волонтерської діяльності, коментарі до зборів. Крім того, наприклад, усі волонтерські "монобанки" прозорі та моніторяться щодо зняття коштів.

"Ви завжди можете і самі перевірити волонтера, адже ми надаємо посилання на його соцмережі, і тоді ви можете ухвалити рішення, донатити чи ні", — каже Володимир.

На сайті можна ознайомитись із результатами зборів Фото: Скріншот

Айтішник оцінює свою ініціативу як "швидкий" фонд, що збирає невеликі суми для конкретних, "гарячих" потреб армії та волонтерів. Зазвичай потрібно зібрати відносно невеликі суми в 50-100 тис. грн, які йдуть на медицину, автомобілі, тепловізори, тактичну амуніцію, шоломи, бронежилети, дрони тощо. При цьому ці збори здійснюються для конкретних підрозділів ЗСУ та підсумкові поставки обладнання завжди можна перевірити.

Цифра 1024 у назві чат-бота не випадкова, адже Володимир – айтішник, а 1024 – це одиниця виміру кількості інформації в байтах. Для самого Володимира – це стандартна сума, яку він донатить через чат-бот, але люди зазвичай надсилають у середньому по 500 грн, поділився він. Однак айтішник вважає, що 1024 грн – цілком зручна та посильна щоденна допомога для волонтерів від ІТ-колеги із СП понад $3 тис. на місяць, а таких в Україні чимало, і вони можуть вкласти свої кошти у перемогу над російськими окупантами.

Раніше Фокус писав, що у Каховці окупанти просять "стукати" на українців через чат-бот: як його заблокувати.