Представлен дрон Jackdaw: может нести 30 кг модулей и выполнять различные миссии (видео)

Этот "одноразовый" беспилотник будет иметь "дорожную карту" развития и обновляться различными функциями, утверждают разработчики.

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Британская компания QinetiQ представила на выставке DSEI 2023 в Лондоне свой многофункциональный дрон Jackdaw ("Галка"). Как сообщается на официальном сайте разработчиков, беспилотник предназначен для групповых автономных операций, включая взаимодействие экипажа и без экипажа. Jackdaw будет выполнять множество задач, включая разведку, радиоэлектронную борьбу, служить воздушной приманкой и оповещать о воздушных угрозах.

Как заявляют разработчики, Jackdaw позволит вооруженным силам снизить оперативный риск и увеличить боевую массу за счет быстрого развертывания большого количества БПЛА в сценариях, которые в настоящее время зависят от небольшого количества дорогостоящих воздушных платформ с экипажем. Объединив большое количество Jackdaw с другими БПЛА и платформами с экипажем, эффективность миссии будет повышена, угроза человеческой жизни будет снижена, а стоимость проведения операций значительно сократится.

Хотя Jackdaw предназначен для многократного использования, недорогие одноразовые характеристики дрона повышают оперативную гибкость, предоставляя командирам возможность пожертвовать беспилотником, когда это необходимо.

QinetiQ в настоящее время разрабатывает концепцию Jackdaw для четырех основных вариантов использования:

ISR — разведка и сбор разведданных для поддержки ситуационной осведомленности командиров;

электронная война — использование электромагнитного спектра для противодействия противнику;

активные и пассивные приманки – представляют собой более ценные или управляемые системы для защиты жизней и жизненно важных активов;

комплексное распознавание угроз – предоставление операторам информации об угрозах.

Платформа Jackdaw будет иметь модульную конструкцию и способна будет вмещать 30 кг внутренней полезной нагрузки, обеспечивая при этом более трех часов автономной работы в небе. Скорость беспилотника составит 740 км/ч, чтобы не сильно отставать от истребителей, а максимальная высота будет составлять 9 километров.

БПЛА Jackdaw будет доступен с середины этого десятилетия и обзаведется итеративной "дорожной картой". Разработчики на протяжении многих этапов будут вносить изменения и улучшения в свой беспилотник.

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