Как зарядить все и везде: топ-5 моделей повербанков на разные случаи жизни в 2023 году (видео)

В Украине можно недорого купить повербанки на любой вкус, но стоит выбрать подходящую емкость, мощность и функционал.

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В связи с отключениями света из-за российских обстрелов в Украине стали как никогда популярны портативные аккумуляторы, которые чаще называют повербанками (Power Bank). Сейчас существует так много моделей всех размеров, характеристик и даже цветов, что сложно выбрать наиболее подходящий, поэтому Фокус отобрал 5 лучших в разных категориях.

Как правильно выбрать повербанк

Казалось бы, Power Bank — это просто запасная батарея, которую можно подключить к смартфону или другим мобильным устройствам. По сути, так и есть, но стоит обратить внимание на нюансы, которые могут значительно улучшить или ухудшить впечатление.

Емкость

Самая важная характеристика повербанка, ведь от нее зависит, сколько энергии он может накапливать и передавать другим гаджетам. Чем больше емкость, тем лучше, но вместе с ней растет и размер аккумулятора. Лучше всего взять модель, которая сможет как минимум два раза зарядить смартфон или другое необходимое устройство. При этом нужно учитывать, что во время бездействия батарея повербанка постепенно разряжается, а со временем теряет емкость, поэтому лучше брать с запасом примерно в 20%.

Повербанки могут заряжать как смартфоны, так и ноутбуки Фото: Скриншот

Мощность

Для зарядки большинства устройств от повербанка используют кабели USB. Стандартный вход USB Type-A у внешних аккумуляторов выдает силу тока 2 ампера (А) и напряжение 5 вольт (В или V), в таких условиях смартфон будет заряжаться довольно долго — несколько часов. Более дорогие повербанки выдают напряжение 9, 12, 20 или даже больше вольт, а потому поддерживают быструю зарядку мощностью от 18 до 100 Вт. Это сильно ускоряет процесс, но телефон тоже должен поддерживать такую технологию.

Мощность очень важна тем, кому нужно зарядать ноутбуки. Для этого павербанк должен иметь немалую емкость, поддерживать быструю зарядку, выдавать как минимум 30 Вт (зависит от модели компьютера) и иметь соответствующий разъем. Чаще всего аккумуляторы емкостью выше 15 000 мАч оснащены таким входом, особенно, если у них есть USB Type-C, но не всегда. Перед покупкой стоит убедиться, что павербанк достаточно мощный и сможет запитать ноутбук, когда его не получится подключить к розетке.

Функциональность

Современные павербанки сильно отличаются друг от друга по возможностям, которые дарят своим пользователям. Некоторые модели оснащены фонариками, которые очень пригодятся, если свет отключат в темное время суток. Другие имеют встроенные кабели, чтобы не бояться их забыть или потерять в самый неподходящий момент. Полезно, если у повербанка есть дисплей, отображающий уровень заряда в процентах. Особое внимание стоит обратить на количество разъемов разных типов и их расположение, чтобы заряжать одновременно несколько гаджетов. Ценным приобретением станут внешние аккумуляторы с технологиями быстрой зарядки.

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Romoss PEA60 — лидер по емкости

У модели хорошее соотношение качества, производительности и цены. Она оснащена емким аккумулятором на 60 000 мАч, индикатор заряда, может заряжать четыре устройства одновременно и достаточно быстро благодаря технологии QC 3.0 и PD 3.0, но не подходит для работы с современными ноутбуками. Пользователям также нужно учитывать, что на полную зарядку повербанка уйдет около 29 часов через порт с напряжением 5V и 17 часов с 9V, хотя накопленной энергии хватит надолго.

Характеристики Voltero S50:

емкость — 60000 мАч;

мощность — 22 Вт;

вес — 1300 г;

разъемы — USB Type-C х1, Micro-USB х1, Lightning х1, USB х3;

цена — 2200 грн.

Повербанк Voltero S50 оснащен емким аккумулятором на 60 000 мАч

Baseus Blade — высокая мощность

Хороший выбор для тех, кто готов пожертвовать емкостью ради мощности, компактности и невысокой цены. 100 Вт хватит для питания многих современных ноутбуков напрямую, а не просто зарядки аккумулятора. Интеллектуальная система регулирует напряжение для каждого подключенного устройства, поэтому мощность распределяется оптимально. LED-дисплей показывает уровень заряда и время автономной работы.

Характеристики Baseus Blade:

емкость — 20000 мАч;

мощность — 100 Вт;

вес — 490 г;

разъемы — USB (выход) x2, USB Type-C x2;

цена — 2300 грн.

Повербанк Baseus Blade может заряжать ноутбук напрямую

Anker 737 Powercore — лучший по функциональности

Повербанк имеет технологию GaNPrime и Power Delivery 3.1, которые значительно ускоряют зарядку. Также оснащен "умной" системой PowerIQ 4.0, которая помогает правильно определить количество энергии, необходимой для питания подключенных устройств. За безопасность отвечает технология ActiveShield 2.0, контролирующая температуру и выходную мощность. Трех разъемов и мощности вполне хватает для одновременного питания домашних устройств, включая ноутбуки, а приятный глазу OLED показывает состояние, не тратя много энергии.

Характеристики Anker 737 Powercore:

емкость — 24000 мАч;

мощность — 140 Вт;

вес — 630 г;

разъемы — 2 x USB Type-C, 1 x USB Type-A;

цена — от 6295 грн.

Повербанк Anker 737 Powercore оснащен "умной" системой PowerIQ 4.0

Vinga Display Soft Touch — самый компактный

Очень маленький повербанк с габаритами 93,6x62x23,8, который легко носить в кармане и удобно держать в руке благодаря прорезиненному покрытию Soft Touch. При этом модель обладает довольно вместительной батареей и может не раз зарядить севший смартфон. Производитель уверяет, что Vinga Display Soft Touch оснащен литий-полимерным аккумулятором последнего поколения с низким коэффициентом саморазряда, обеспечиваающей отсутствие "эффекта памяти" и высокую долговечность – батарея выдерживает до 500 циклов заряда-разряда при условии правильного обращения. Уровень заряда показывает встроенный дисплей.

Характеристики Vinga Display Soft Touch

емкость — 10000 мАч;

мощность — 10 Вт;

вес — 200 г;

разъемы — microUSB х1, USB Type-C х1, USB (выход) х1;

цена — от 410 грн.

Повербанк Vinga Display Soft Touch легко носить в кармане и удобно держать в руке

Baseus Adaman 65W — для быстрой зарядки

Довольно крупный павербанк, который неудобно носить в кармане, зато он отлично подойдет, если нужно быстро зарядить смартфон или другое устройство. У него есть порт USB Type-C PD 3.0, мощность которого при использовании отдельно может достигать 65 Вт, что позволяет подключать ноутбуки или мощные зарядные устройства. Есть также порты USB-A 1 и 2 с передовой технологией Quick Charge 4.0.

Характеристики Baseus Adaman 65W

емкость — 20000 мАч;

мощность — 65 Вт;

вес — 450 г;

разъемы — USB-A (выход) x2, USB Type-C x1, microUSB x1;

цена — 1850 грн.

Повербанк Baseus Adaman 65W отлично подойдет, если нужно быстро зарядить смартфон

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