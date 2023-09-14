Thunderbolt 5 втрое ускорит передачу данных: что это значит для компьютеров

Thunderbolt 5 способен обеспечить производительность за счет использования новой технологии передачи сигналов под названием PAM-3.

Related video

Компания Intel 12 сентября анонсировала новую технологию Thunderbolt 5, который в три раза ускорит передачу данных, а также улучшит подключение компьютеров к мониторам, док-станциям, хранилищам данных и другими устройствами. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Как отмечают разработчики, потребности создателей контента, геймеров и профессиональных пользователей ПК в пропускной способности значительно возрастают, им нужны дисплеи с высоким разрешением и визуальные эффекты с малой задержкой при работе со все более крупными видео и файлами данных. Thunderbolt 5 был разработан для значительного улучшения скорости подключения и пропускной способности, чтобы люди могли наслаждаться изображением высочайшего качества.

Thunderbolt 5 обеспечит двунаправленную полосу пропускания со скоростью 80 гигабит в секунду (Гбит/с), а с помощью Bandwidth Boost (функции увеличения пропускной способности) она увеличится до 120 Гбит/с, обеспечив наилучшее качество изображения. Созданный на основе отраслевых стандартов, включая USB4 V2, Thunderbolt 5 будет широко совместим с предыдущими версиями Thunderbolt и USB, утверждают в компании. Ожидается, что первые компьютеры и аксессуары на базе контроллера Intel Thunderbolt 5 под кодовым названием Barlow Ridge появятся в 2024 году.

Наглядное сравнение Thunderbolt 4 и Thunderbolt 5 Фото: Intel

"Thunderbolt теперь является основным портом для подключения на мобильных ПК, а обеспечение производительности следующего поколения с помощью Thunderbolt 5 предоставит еще больше возможностей для самых требовательных пользователей", — сказал Джейсон Зиллер, генеральный менеджер подразделения клиентских подключений Intel.

Важно

В Китае выпустили свой аналог процессора Intel Core i3: на что способен Loongson 3A6000

Основные улучшения Thunderbolt 5:

двукратная общая двунаправленная полоса пропускания;

Bandwidth Boost обеспечивает увеличение пропускной способности в три раза при интенсивном использовании видео, до 120 Гбит/с;

удвоенная пропускная способность передачи данных PCI Express для более быстрого сохранения и работы внешней графики;

соответствие отраслевым стандартам, включая USB4 V2, DisplayPort 2.1 и PCI Express Gen 4;

совместимость с полностью совместим с предыдущими версиями;

новая сигнальная технология PAM-3, позволяющая добиться увеличения производительности с помощью современных печатных плат, разъемов и пассивных кабелей длиной до 1 метра.

Подробности о Thunderbolt 5

Ранее Фокус сообщал, что Intel объявила об окончании сборки самого большого кластера графических процессоров в мире. Суперкомпьютер Aurora теперь полностью оснащен всеми 10 624 вычислительными блейд-серверами.