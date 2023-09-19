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Диджитал Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Есть погибшие и контуженые: дроны ВСУ разнесли укрепления россиян под Авдеевкой

взрыв, позиции
Фото: Скриншот | Группа дронов-камикадзе успешно поразила свои цели на Авдеевском направлении

Российская армия понесла потери, ведь несколько военных оказались внутри блиндажа во время меткого попадания беспилотника.

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Бойцы группы аэроразведки SOLOVEY из 124-го отдельного батальона и 116-й отдельной бригады Территориальной обороны с помощью дронов-камикадзе атаковали укрепленные позиции противника на Авдеевском направлении. Видео работы украинских военных опубликовали в Telegram-канале группы подразделения в понедельник, 18 сентября.

В квадрате, который атаковали дроны, российские военные построили укрепленный блиндаж. Поэтому для того, чтобы разрушить фортификационное сооружения противника, аэроразведчикам пришлось применить FPV-дрон. Оператор направил беспилотник-камикадзе под определенном углом, после чего он успешно поразил свою цель.

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Аэроразведчки применили дроны-камикадзе и достигли успехов в поражении вражеских позиций
Фото: Скриншот

Дрон разрушил бетонные конструкции, с помощью которых, собственно, оккупанты и пытались укрепить свой блиндаж. При этом, как написал в своем Telegram-канале главред "Цензор.net" Юрий Бутусов, внутри в момент атаки беспилотных летательных аппаратов находились бойцы ВС РФ. Юрий Бутусов написал о том, что часть оккупантов погибла, придавленная бетонными балками, а некоторые военные выжили, но получили травмы и контузии. Последние смогли выбраться на поверхность из заваленных ям, в которые беспилотники превратили их инженерные сооружения.

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ВС РФ соорудили на Авдеевском направлении укрепленные сооружения, которые уничтожили дроны ВСУ
Фото: Скриншот

Напомним, 18 сентября стало известно, что дроны установили новый рекорд по уничтожению техники ВС РФ. Кроме пушек, в результате атаки украинских дронов российские военные не досчитались 41 танка, двух РСЗВ и 159 человек личного состава.

А несколько дней назад дрон ВСУ уничтожил российский танк за $3 млн. Михаил Федоров опубликовал видеокадры, на которых показана расправа дрона с танком. Бронетехника оккупантов была спрятана в посадке. Именно туда оператор беспилотника отправил ударный дрон. БПЛА метко поразил свою цель, ударив Т-52 в уязвимую зону — под башню.