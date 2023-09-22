Подавил в зародыше: дрон уничтожил огневую позицию оккупантов (видео)

Аэроразведчики группы "Волки" с помощью беспилотника сбросили на оккупантов и их технику боеприпас.

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Украинские разведчики с помощью дрона с системой сброса боеприпасов уничтожили пулемет "Утес", помешав российским оккупантам обустроить огневую позицию. Соответсвующее видео появилось на Facebook-странице 102-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковской области в четверг, 21 сентября.

На видеокадрах двое российских военных пытаются обустроить в углублении огневую позицию, устанавливая там пулемет "Утес". В это время за ними с помощью беспилотника наблюдали аэроразведчики группы "Волки". Улучшив удобный момент, они с помощью БПЛА скинули на технику и на оккупантов боеприпас, который и взорвался

Что известно о пулемете "Утес", который уничтожил дрон

Это 12,7-мм крупнокалиберный пулемет, предназначенный для борьбы с легкобронированными целями и огневыми средствами, для уничтожения живой силы противника и поражения воздушных целей. В качестве боеприпасов в НСВ используются патроны стандарта 12,7×108 мм, в их числе патроны с пулями Б-32, БЗТ-44, МДЗ и БС.

Автоматика пулемета использует отвод пороховых газов, Запирание ствола — клиновое, при запирании затвор перемещается влево, при этом серьга затвора бьет по бойку.

Ударно-спусковой механизм собран в отдельной коробке, имеет простую конструкцию и позволяет вести только автоматическую стрельбу. При этом спусковой механизм не предназначен для управления огнем непосредственно на пулемете, требуется наличие рукоятки и спускового крючка или электроспуска на станке или установках. Также отсутствует рукоятка перезарядки, да и усилие взвода пружины требует рычажных или блочных конструкций для его уменьшения. Для уменьшения трения все движущиеся части снабжены роликами, кадмированное покрытие служит дополнительной "смазкой", быстросъемный клиновой затвор обеспечивал легкую замену ствола без проведения операций его подстройки после смены.

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Затвор с затворной рамой и сама затворная рама с газоотводным поршнем соединены шарнирно. Поворотная пружина снабжена буфером. Подача патронов с помощью металлической ленты может быть лево- или правосторонней. Вместе с выбросом стреляных гильз вперед, а не в сторону, это позволило легко комбинировать "правые" и "левые" пулеметы в спаренных установках. Одну из таких, в частности, производил Тульский машиностроительный завод им. Рябикова для вооружения катеров. Пулемет оснащен коническим пламегасителем и складной рукояткой для переноски.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ начали применять дроны "с сюрпризом". Российские саперы пока не могут понять, что заставляет дрон взрываться за час после падения: вмонтированный в "мозг" чип или специально разработанный снаряд, который он несет.

Также СМИ информировали о том, что украинские дроны "ослепили" ПВО в районе Евпатории. Сначала беспилотники СБУ поразили радары и антенны радиолокационных станций, которые служили "глазами" для российской системы ПВО С300/400 "Триумф". Вскоре после этого подразделения ВМСУ двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым установкам.