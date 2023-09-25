"Новое слово в войне": оператор ВСУ завел дрон прямо в блиндаж оккупантов (видео)

Военный из 67-й бригады в составе Сводной тактической группы "Адам" показал высочайшую точность, маневрируя квадрокоптером среди деревьев в лесу.

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Оператор беспилотного летательного аппарата из 67-й бригады в составе Сводной тактической группы "Адам" с помощью FPV-дрона поразил беспилотником блиндаж на позициях Вооруженных сил Российской Федерации. Соответсвующее кадры опубликовали в Telegram-канале сводной тактической группы "Адам" в воскресенье, 24 сентября.

Видео снято с FPV-дрона, который оператор БПЛА направил на позицию российских военных. Военный, преодолевая препятствия в виде густо растущих деревьев, подвел свой беспилотник к цели и направил его прямо во вражеский блиндаж. Дрон-разведчик, который страховал работу беспилотника-камикадзе, снял с высоты птичьего полета, как над блиндажом, который поразил дрон, поднялся густой дым.

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"На этом видео — какой-то запредельный, гроссмейстерский уровень мастерства украинского оператора FPV-дрона, новое слово в войне квадрокоптеров. Захватывающее пилотирование высочайшего уровня — между стволами деревьев, с разной скоростью, и точнейшим, как в ушко иголочки, попаданием в блиндаж оккупантов в итоге", — прокомментировал работу оператора беспилотного летательного аппарата главред портала "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Напомним, несколько ранее украинские разведчики с помощью дрона с системой сброса боеприпасов уничтожили пулемет "Утес", помешав российским оккупантам обустроить огневую позицию. На видеокадрах двое российских военных пытаются обустроить в углублении огневую позицию, устанавливая там пулемет "Утес". В это время за ними с помощью беспилотника наблюдали аэроразведчики группы "Волки".

Также СМИ информировали о том, что украинские дроны "ослепили" ПВО в районе Евпатории. Сначала беспилотники СБУ поразили радары и антенны радиолокационных станций, которые служили "глазами" для российской системы ПВО С300/400 "Триумф". Вскоре после этого подразделения ВМСУ двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым установкам.