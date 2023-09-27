Связь будет даже в шахтах и в пещерах: ученые создали особый радиопередатчик

Инженеры уже испытали его на глубине 40 метров под землей и подтвердили работоспособность.

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Южнокорейские исследователи из института электроники и коммуникаций (ETRI) разработали и испытали новую систему для связи, которая обеспечивает сигнал даже глубоко под поверхностью земли. Об этом сообщает портал TechExplore.

Ученые утверждает, что их разработка значительно упростит жизнь шахтерам, спелеологам, спасателям и другим специалистам, которым важно поддерживать голосовую связь под поверхностью земли. Исследователи уже испытали свою систему и подтвердили, что она хорошо работает на глубине в 40 метров.

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Свою разработку исследователи называют первой в мире технологией ядра связи подземного магнитного поля. Группа специалистов института уменьшила размер своей передающей антенны до 1 метра, в отличие от антенн размером в десятки метров, которые использовались в предыдущих международных исследованиях. Их система также оснащена небольшими приемными датчиками, основанными на магнитной индукции.

В своем тесте команда использовала очень узкий низкочастотный диапазон 20 кГц, а не диапазон МГц или ГГц, обычно используемый в обычной беспроводной связи. Этот диапазон частот был выбран для минимизации потерь сигнала в подземной или подводной среде, а также для соответствия размеру антенн. Скорость передачи данных для речевых сигналов поддерживалась на уровне около 4 Кбит/с, что достаточно для базовой двусторонней связи.

Ученые из ETRI подчеркивают, что системы связи с помощью магнитного поля будут поддерживать связь между горняками и спасательными командами во время аварий, тем самым способствуя более скоординированным спасательным операциям. Эта технология также рассматривается как средство сокращения времени реагирования в чрезвычайных ситуациях и повышения мер безопасности.

Кроме того, эта же группа исследователей в прошлом году они успешно осуществила подводную связь на глубину до 40 метров в пресноводных регионах, таких как реки и ручьи. Институт уже завершил патентные заявки на свои ключевые технологии, включая приемопередатчики, соответствующие антенны, модемы с расширением полосы пропускания и миниатюрные датчики магнитного поля.

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