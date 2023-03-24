Разработан алгоритм для переговоров военных, который нельзя взломать

Алгоритм CloakCom от DMS не требует ключей безопасности и его невозможно прослушать, даже если перехватывать сигнал по частям.

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Компания Data Matrix Solutions Inc. (DMS) представила новый алгоритм радиоволновой передачи данных для безопасной связи под названием CloakCom, пишет Military Aerospace Technology. Технология предназначена для аэрокосмических и оборонных приложений, требующих устойчивости к помехам и перехвату.

CloakCom использует специализированный, стохастический и безключевой алгоритм, который удаляет характеристики волны без ухудшения полосы пропускания (то есть без передачи лишней информации). Эта волна не имеет повторяющихся элементов и не зависит от частоты. Алгоритм также может помочь снизить или устранить необходимость в управлении спектром.

Примечательно, что CloakCom не является технологией связи с расширением спектра. Вместо этого используются алгоритмы, основанные на функциях вероятности массы (PMF), которые являются дискретными случайными переменными без повторяющихся элементов. Взломщикам никогда не удастся восстановить целый сигнал, даже если они перехватят некоторые его части.

CloakCom использует несколько слоев дискретных случайных переменных, чтобы обеспечить идентичность выходной волны фоновому шуму Фото: Соцсети

Дело в том, что нынешние технологии, такие как прямое расширение спектра (DSSS), используют умножители, чтобы попытаться скрыть сигнал. Они основаны на функциях плотности вероятности (PDF), которые являются дифференцируемыми гладкими кривыми с повторяющимися элементами. Эти характеристики позволяют взломщикам восстановить данные на основе нескольких частей захваченного сигнала.

В свою очередь CloakCom использует несколько слоев дискретных случайных переменных, чтобы обеспечить идентичность выходной волны фоновому шуму. К тому же, уникальный алгоритм разработчиков из DMS не требует ключей безопасности. Данными не обмениваются, ими не делятся и не хранят их. Пентагон уже заинтересовался разработкой, и в DMS надеются на скорейшее внедрение их алгоритма в вооруженных силах США.

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