ВС РФ используют против украинцев комплексы "Силок": подавляют любые дроны

Система РЭБ "Силок" воздействует на все каналы управления и спутниковой навигации, может "бить" куполом или направленно, но потребляет много электроэнергии.

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Российские военные широко используют в Украине комплексы "Силок" для подавления беспилотников всех видов. Украинский военнослужащий и эксперт по радиотехнологиям с псевдонимом Сергей Флэш рассказал в Facebook, как работает техника и чем она опасна.

"Силок" — это комплекс радиоэлектронной борьбы купольного типа, который прикрывает позиции ВС РФ по кругу, то есть со всех сторон. Он состоит из нескольких вертикальных антенн, установленных на многолучевой крестовине. Дополнительно россияне могут поставить четыре направленных антенны, чтобы излучать радиопомехи в одну сторону.

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Силок" Фото: Facebook

Комплекс воздействует на все частоты управления, передачи сигналов и спутниковой навигации, которые используют БПЛА: как квадрокоптеры, так и самолеты. "Силок" также глушит радиостанции диапазона UHF на расстоянии до 3 км и Wi-Fi, поскольку подавляет очень много частот в диапазонах 2,4 и 5,8 ГГц.

Диапазон частот и мощности "Силка"

390-490 Мгц (50+ Вт);

880-950 МГц (20 Вт);

1200-1300 МГц (5-7 Вт);

1550-1600 МГц (5-7 Вт);

2200-2500 МГц (35 Вт);

4900-5900 МГц (20 Вт).

Мощность потребления "Силка" составляет около 600 Вт, он требует много электроэнергии, поэтому подключается в основном к сети 220 В. Сергей Флэш обратил внимание на "интересное инженерное решение" — блоки с передатчиками подвешены под антеннами, обдуваются ветром и хорошо охлаждаются.

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Силок" Фото: Facebook

Комплекс имеет модульную конструкцию, которую украинским аэроразведчикам достаточно просто опознать с воздуха. В то же время, сами россияне могут убирать ненужные модули и антенны, а также ремонтировать оборудование в боевых условиях.

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Силок" (вид сверху)

С недавних пор ВС РФ завезли на фронт антидроновые системы "Палтус". Комплексы оснащены аккумуляторами и достаточно легкие для переноса одним человеком. Мощность у "Палтусов" небольшая, зато они перекрывают все диапазоны частот коммерческих БПЛА и создает помехи для спутниковой навигации.

В марте ВСУ уничтожили в Херсонской области российский комплекс РЭБ "Поле-21" для подавления спутниковой связи. Военные обнаружили оборудование с воздуха с помощью дрона "Лелека", а затем артиллерия ударила по координатам.