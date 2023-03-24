ЗС РФ використовують проти українців комплекси "Силок": придушують будь-які дрони

Система РЕБ "Силок" впливає на всі канали управління та супутникової навігації, може "бити" куполом або спрямовано, але споживає багато електроенергії.

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Російські військові широко використовують в Україні комплекси "Силок" для придушення безпілотників усіх видів. Український військовослужбовець та експерт з радіотехнологій із псевдонімом Сергій Флеш розповів у Facebook, як працює техніка і чим вона небезпечна.

"Силок" — це комплекс радіоелектронної боротьби купольного типу, який прикриває позиції ЗС РФ по колу, тобто з усіх боків. Він складається з декількох вертикальних антен, встановлених на багатопроменевій хрестовині. Додатково росіяни можуть поставити чотири спрямовані антени, щоб випромінювати радіоперешкоди в один бік.

Російський комплекс радіоелектронної боротьби "Силок" Фото: Facebook

Комплекс впливає на всі частоти керування, передавання сигналів і супутникової навігації, які використовують БПЛА: як квадрокоптери, так і літаки. "Силок" також глушить радіостанції діапазону UHF на відстані до 3 км і Wi-Fi, оскільки придушує дуже багато частот у діапазонах 2,4 і 5,8 ГГц.

Діапазон частот і потужності "Силка"

390-490 МГц (50+ Вт);

880-950 МГц (20 Вт);

1200-1300 МГц (5-7 Вт);

1550-1600 МГц (5-7 Вт);

2200-2500 МГц (35 Вт);

4900-5900 МГц (20 Вт).

Потужність споживання "Силка" становить приблизно 600 Вт, він потребує багато електроенергії, тому підключається переважно до мережі 220 В. Сергій Флеш звернув увагу на "цікаве інженерне рішення" — блоки з передавачами підвішені під антенами, обдуваються вітром і добре охолоджуються.

Російський комплекс радіоелектронної боротьби "Силок" Фото: Facebook

Комплекс має модульну конструкцію, яку українським аеророзвідникам досить просто впізнати з повітря. У той же час, самі росіяни можуть прибирати непотрібні модулі й антени, а також ремонтувати обладнання у бойових умовах.

Комплекс радіоелектронної боротьби "Силок" (вид зверху)

З нещодавніх пір ЗС РФ завезли на фронт антидронові системи "Палтус". Комплекси оснащені акумуляторами та досить легкі для перенесення однією людиною. Потужність у "Палтусів" невелика, проте вони перекривають всі діапазони частот комерційних БПЛА і створюють перешкоди для супутникової навігації.

У березні ЗСУ знищили в Херсонській області російський комплекс РЕБ "Поле-21" для придушення супутникового зв'язку. Військові виявили обладнання з повітря за допомогою дрона "Лелека", а потім артилерія вдарила по координатах.