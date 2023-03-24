Розроблено алгоритм для переговорів військових, який не можна зламати

Алгоритм CloakCom від DMS не вимагає ключів безпеки і його неможливо прослухати, навіть якщо перехоплювати сигнал частинами.

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Компанія Data Matrix Solutions Inc. (DMS) представила новий алгоритм радіохвильової передачі для безпечного зв'язку під назвою CloakCom, пише Military Aerospace Technology. Технологія призначена для аерокосмічних та оборонних додатків, що потребують стійкості до перешкод та перехоплення.

CloakCom використовує спеціалізований, стохастичний та безключовий алгоритм, що видаляє характеристики хвилі без погіршення смуги пропускання (тобто без передачі зайвої інформації). Ця хвиля немає повторюваних елементів і залежить від частоти. Алгоритм також допоможе знизити або усунути необхідність в управлінні спектром.

Примітно, що CloakCom не є технологією зв'язку із розширенням спектра. Натомість використовуються алгоритми, засновані на функціях ймовірності маси (PMF), які є дискретними випадковими змінними без елементів, що повторюються. Зломщикам ніколи не вдасться відновити цілий сигнал, навіть якщо вони перехоплять деякі його частини.

CloakCom використовує кілька шарів дискретних випадкових змінних, щоб забезпечити ідентичність вихідної хвилі фонового шуму Фото: Соцмережі

Справа в тому, що сучасні технології, такі як пряме розширення діапазону (DSSS), використовують помножувачі, щоб спробувати приховати сигнал. Вони засновані на функціях щільності ймовірності (PDF), які є диференційованими гладкими кривими з елементами, що повторюються. Ці характеристики дозволяють зломщикам відновити дані на основі кількох частин захопленого сигналу.

Зі свого боку, CloakCom використовує кілька шарів дискретних випадкових змінних, щоб забезпечити ідентичність вихідної хвилі фонового шуму. До того ж, унікальний алгоритм розробників із DMS не потребує ключів безпеки. Даними не обмінюються, ними не діляться і зберігають їх. Пентагон вже зацікавився розробкою, і DMS сподіваються на якнайшвидше впровадження їх алгоритму в збройних силах США.

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