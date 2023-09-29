"Войну чувствуют и Курск, и Тула": почему украинские БПЛА наводят ужас на Россию (видео)

Украина все более усовершенствует разработку и производство собственных беспилотников, которые уже бьют даже по объектам в глубоком тылу РФ.

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Российских оккупантов, их коллаборантов и рядовых россиян все больше пугает постоянное развитие беспилотных летательных аппаратов, которые создает и усовершенствует Украина. Такое мнение выразил военный эксперт и аэроразведчик Андрей Коваленко в эфире Апостроф TV.

По его словам, больше всего оккупантов сейчас беспокоит, что война все больше ощущается на территории России. И речь идет не только о прифронтовых территориях, но и о глубоких тылах страны-агрессора.

"Войну уже чувствуют и Курск, и Подмосковье, и Тула, и очень многие другие российские города", — сказал Андрей Коваленко.

Армия украинских дронов вселяет страх также и в коллаборантов. Так, аэроразведчик отметил, что коллаборационист Владимир Сальдо очень боится массовых и главное точных ударов наших дронов-камикадзе. Кроме того украинские беспилотные летательные аппараты практически каждый день наносят урон ВС РФ в зоне боевых действий.

"На Бахмутском направлении и под Авдеевкой враг довольно часто теряет технику. Неделю назад выбивались дронами танки Т-90, другая бронетехника стоимостью более 7 млн долларов", — отметил эксперт.

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Как Украина дальше должна развивать беспилотные технологии

Аэроразведчик в беседе с журналистами отметил, что сейчас приоритетной задачей является уничтожение российского военно-промышленного комплекса. Речь идет о тех предприятиях, которые изготавливают компоненты для ракет и дронов. А для этого нужно еще более активно развивать производство дронов в Украине. В частности, для этого есть смысл построить подземные заводы, которые будут недосягаемы для ракетных атак противника.

В недалеком будущем Украину ждет наращивание производства БПЛА. Уже сейчас наша страна может похвастаться не только отечественными моторами к беспилотникам, но и разработкой целых FPV-дронов.

"Ключевое сейчас — наращивать их количество, чтобы до конца года закрыть потребность в производстве собственных двигателей. Платы и микроэлектроника — здесь мы зависимы от импорта, но логистика налажена и будет тоже увеличиваться", — резюмировал эксперт.

Напомним, в начале августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война сделает Украину одним из лучших производителей дронов мира. По его словам, главное преимущество украинских беспилотников в том, что военные держат тесную связь с разработчиками и сигнализируют им о каждой проблеме, с которой сталкиваются в процессе эксплуатации техники.

А в начале июля стало известно, что украинцы запускают производство новых FPV дронов для ВСУ. У такой техники нет необходимости в дополнительной стабилизации. Квадрокоптером может управлять один оператор, у которого будет максимальный контроль над этим гаджетом.