Переезд на новый хостинг: перенос сайта и домена

Если ваш сайт показывает сбои, медленно загружается и вы не уверены в его защищенности — это тревожный звоночек. Пора задуматься о переезде домена на другой регистратор и переносе сайта на новый хостинг. Сегодня мы рассмотрим, как сделать это быстро и качественно, а главное — без потери рейтинга, данных и клиентов.

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Как перенести сайт на другой хостинг

Подготовка к переносу сайта на другой хостинг

Шаг 1. Резервное копирование сайта (бэкап) можно сделать вручную или с помощью архиватора. Часто сами хостинг-провайдеры предлагают провести бэкап для своих клиентов — это оптимальный вариант, который не потребует от вас лишних усилий.

Шаг 2: Выбор хостинг-провайдера гарантирует бесперебойную работу сайта в ближайшие годы. Мы рекомендуем сравнить различные предложения хостинг-компаний, ведь лучше потратить время на исследование, чем потом снова менять хостинг.

Технические аспекты переноса

Шаг 3. Теперь можно начать процесс переноса базы данных сайта, вместе с важными файлами. Для этого нужно экспортировать базу данных с текущего хостинга и импортировать ее на новый хостинг.

Шаг 4. В каждой CMS есть свои конфигурационные файлы, которые содержат настройки подключения к базе данных. Как правило, эти файлы имеют название config.php или похожее. Чтобы изменить пути подключения к базе данных, нужно внести изменения в настройки конфигурационных файлов CMS.

Тестирование сайта на новом хостинге

Шаг 5. Чтобы убедиться, что функционал доступен, стоит провести тестирование сайта после переноса. Для этого необходимо проверить, все ли:

Правильно ли настроены серверы и программы.

Эффективно ли работают все функции сайта, такие как навигация, визуальный дизайн и содержимое.

Нет ли ошибок на сайте, которые могут затруднить его использование.

Как перенести домен на другой хостинг

Подготовка

Шаг 1. Убедитесь, что домен не заблокирован для переноса. Вот несколько способов проверить статус домена:

Войти в панель управления регистратором домена и найти информацию о домене.

Связаться с регистратором домена и запросить информацию о статусе домена.

Использовать онлайн-сервисы проверки статуса домена.

Шаг 2: Получите код EPP для домена в панели управления текущим регистратором домена. Если вы потеряли доступ к этой панели, подайте запрос на новый код.

Процесс переноса домена

Шаг 3. После получения кода EPP необходимо заполнить форму переноса домена на новый регистратор.

Шаг 4. Как только новый регистратор домена запустит процесс переноса, текущий регистратор домена проверит запрос на перенос и отправит подтверждение новому регистратору.

Настройка домена на новом хостинге

Шаг 5. Обновите DNS-записи домена. Для этого нужно выполнить следующие действия:

Войти в панель управления новым хостингом.

Найти раздел, где можно управлять записями DNS.

Добавить новые DNS-записи, используя IP-адреса серверов, на которых размещен ваш сайт.

Сохранить изменения.

Шаг 6. Протестируйте домен на разных устройствах и браузерах. Если он не открывается после обновления DNS-записей, обратитесь в службу поддержки.Выбрать и купить домен можно на сайте хостинговой компании.

Подводные камни и рекомендации

Самые распространенные ошибки при переносе сайта и домена включают:

Неправильная настройка DNS-записей после переноса.

Неправильное заполнение формы переноса домена.

Заблокированный домен.

Проблемы с работой сервера.

Чтобы избежать ошибок при переносе домена и сайта на другой хостинг:

Планируйте перенос заранее.

Используйте только надежные регистраторы.

Всегда читайте условия переноса домена.

С процессом переноса сайта на новый хостинг справится любой пользователь. Для этого придерживайтесь нескольких простых шагов, которые мы расписали выше, и вы успешно переедете на новый хостинг.