Переїзд на новий хостинг: перенесення сайту і домену

Якщо ваш сайт показує збої, повільно завантажується і ви не впевнені в його захищеності — це тривожний дзвіночок. Час задуматися про переїзд домену на інший реєстратор і перенесення сайту на новий хостинг. Сьогодні ми розглянемо, як зробити це швидко та якісно, а головне — без втрати рейтингу, даних і клієнтів.

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Як перенести сайт на інший хостинг

Підготовка до перенесення

Крок 1. Резервне копіювання сайту (бекап) можна зробити вручну або за допомогою архіватора. Часто самі хостинг-провайдери пропонують провести бекап для своїх клієнтів — це оптимальний варіант, який не потребуватиме від вас лишніх зусиль.

Крок 2: Вибір хостинг-провайдера гарантує безперебійну роботу сайту в найближчі роки. Ми рекомендуємо порівняти різні пропозиції хостинг-компаній, адже краще витратити час на дослідження, ніж потім знову міняти хостинг.

Технічні аспекти перенесення

Крок 3. Тепер можна розпочати процес перенесення бази даних сайту, разом із важливими файлами. Для цього потрібно експортувати базу даних з поточного хостингу та імпортувати її на новий хостинг.

Крок 4. У кожній CMS є свої конфігураційні файли, які містять налаштування підключення до бази даних. Як правило, ці файли мають назву config.php або схожу. Щоб змінити шляхи підключення до бази даних, потрібно внести зміни в налаштування конфігураційних файлів CMS.

Тестування сайту на новому хостингу

Крок 5. Щоб переконатися, що функціонал доступний, варто провести тестування сайту після перенесення. Для цього необхідно перевірити, чи:

Правильно налаштовані сервери і програми.

Ефективно працюють всі функції сайту, такі як навігація, візуальний дизайн і вміст.

Немає помилок на сайті, які можуть ускладнити його використання.

Як перенести домен на інший хостинг

Підготовка

Крок 1. Переконайтеся, що домен не заблокований для перенесення. Ось кілька способів перевірити статус домену:

Увійти до панелі керування реєстратором домену та знайти інформацію про домен.

Зв’язатися з реєстратором домену та запитати інформацію про статус домену.

Використовувати онлайн-сервіси перевірки статусу домену.

Крок 2: Отримайте код EPP для домену у панелі керування поточним реєстратором домену. Якщо ви втратили доступ до цієї панелі, подайте запит на новий код.

Процес перенесення домену

Крок 3. Після отримання коду EPP необхідно заповнити форму перенесення домену на новий реєстратор.

Крок 4. Як тільки новий реєстратор домену запустить процес перенесення, поточний реєстратор домену перевірить запит на перенесення і надішле підтвердження новому реєстратору.

Налаштування домену на новому хостингу

Крок 5. Оновіть DNS-записи домену. Для цього потрібно виконати такі дії:

Увійти в панель керування новим хостингом. Знайти розділ, де можна керувати записами DNS. Додати нові DNS-записи, використовуючи IP-адреси серверів, на яких розміщено ваш сайт. Зберегти зміни.

Крок 6. Протестуйте домен на різних пристроях і браузерах. Якщо він не відкривається після оновлення DNS-записів, зверніться в службу підтримки. Вибрати та купити домен можна на сайті хостингової компанії.

Підводні камені й рекомендації

Найпоширеніші помилки при перенесенні сайту і домену включають:

Неправильне налаштування DNS-записів після перенесення.

Неправильне заповнення форми перенесення домену.

Заблокований домен.

Проблеми із роботою сервера.

Щоб уникнути помилок при перенесенні домену й сайту на інший хостинг:

Плануйте перенесення заздалегідь.

Використовуйте лише надійні реєстратори.

Завжди читайте умови перенесення домену.

Із процесом перенесення сайту на новий хостинг впорається будь-який користувач. Для цього дотримуйтеся кількох простих кроків, які ми розписали вище, і ви успішно переїдете на новий хостинг.