Австралийский "антишахед" Slinger заменит дорогие ракеты: эксперты рассказали, как (видео)

Малогабаритные воздушные цели противника комплекс Slinger уничтожает в ценовом диапазоне от $100 до $1000 в зависимости от типов боеприпасов.

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Антидронные комплексы Slinger от Австралии помогут задешево сбивать вражеские Shahed. Об этом рассказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала Еспресо во вторник, 3 октября.

Slinger имеет 30 мм автоматическую пушку, прицельное оптическое средство, современный радар, что позволяет обнаруживать малогабаритные воздушные цели, а также сочетается с системой управления.

"Поставка таких комплексов является очень положительным сигналом. Известно, что эти системы будут поставлены нам совместно с США, а средства были выделены ранее в рамках выданной помощи", — отметил Валерий Рябых.

Он уточнил, что малогабаритные воздушные цели противника комплекс Slinger уничтожает в ценовом диапазоне от $100 до $1000 в зависимости от типов боеприпасов.

"Ценное в этом комплексе то, что он дает возможность сбивать вражеские дроны Shahed за дешевую цену. Например, мы сейчас можем использовать дорогие ракеты стоимостью десятки или иногда и сотни тысяч долларов, при цене Shahed в десятки тысяч долларов. А комплекс Slinger может уничтожать подобные цели по цене от $100 до $1000 в зависимости от типов применяемых боеприпасов, что является очень хорошей системой", — объяснил эксперт.

Что известно об антидронных комплексах Slinger

Slinger состоит из одной 30-мм пушки Bushmaster M230LF и пулемета калибра 7.62 мм FN MAG. Кроме этого система имеет оптико-электронное устройство и радар.

Прицеливание происходит с помощью оптико-электронного комплекса с ночным инфракрасным детектором (может вращаться независимо от пушки) и 4D-радара Echodyne EchoGuard, также модуль оснащен датчиком ветра. Вместе с новейшими боеприпасами производства Northrop Grumman с радиочастотным приближением, согласно заявлениям производителя, комплекс может точно поражать малые БПЛА одним выстрелом. Небольшой вес (до 400 кг) позволяет установку на легкую технику, как HMMWV или "Казак".

Технические характеристики Slinger

дальность обнаружения радаром — 3,5 км (военная техника), 2,2 км (человек), 1,4 км (DJI Matrice), 1 км (DJI Phantom);

дальность действия дневной камеры — 12 км (обнаружение целей), 4,7 км (распознавание целей);

дальность действия ночной камеры — 13,7 км (обнаружение целей), 4 км (распознавание целей).

Во вторник, 3 октября, в ВСУ рассказали об особенностях австралийских Slinger. Антидроновая система из Австралии имеет радиолокационную привязку и может устанавливаться на гражданские пикапы, что повышает ее мобильность.

Напомним, 2 октября стало известно, что Украина получит "убийцу дронов" — систему Slinger. Систему собирают на промышленной площадке в австралийском городе Канберра, она поможет Украине лучше защищаться от атак российских дронов.