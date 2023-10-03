Мобильность, радиолокация и дешевизна: в ВСУ рассказали об особенностях австралийских Slinger (видео)

Антидроновая система из Австралии имеет радиолокационную привязку и может устанавливаться на гражданские пикапы, что повышает ее мобильность.

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Украина вскоре должна получить австралийские антидронные системы Slinger, об особенностях которых рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 3 октября в эфире телемарафона "Єдині новини".

Как подчеркнул спикер, модернизированные иранские "шахеды", которые продолжают терроризировать регионы Украины, на самом деле не добавили работы украинским системам ПВО.

"Эти дроны видно на мониторах, а шум, который россияне приглушили, абсолютно не имеет значения. Это дополнительная информация для реагирования на угрозы", — отметил Игнат.

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Однако "шахедов" становится все больше, они могут быть менее заметными радиолокационно, поэтому представитель Воздушных сил отметил, что безусловно необходимо реагировать на новые версии дронов-камикадзе и усиливаться новейшими системами.

"Сейчас различные компании, работающие в оборонно-промышленном комплексе, предлагают неплохие новинки, которые эффективно и рационально уничтожают крылатые ракеты, различные БПЛА, в том числе "шахеды", — рассказал спикер.

При этом стоит не забывать, по словам Игната, о стоимости сбитого дрона и стоимости использованной для этого системы. И напомнил, что, например, одна зенитная ракета NASAMS стоит сотни тысяч долларов, что намного превышает стоимость того же "шахеда".

Так что нужны новейшие разработки, такие как австралийские антидронные системы Slinger, способные противодействовать многим целям, в том числе дешевым дронам-разведчикам, сообщающим о передвижении войск в режиме реального времени, импровизированным дронам-камикадзе, оснащенным небольшими взрывными устройствами, таким как иранские "шахеды", широко используемые российскими войсками.

"Они имеют радиолокационную привязку — сопровождение цели. Они ее видят, система вычисляет траекторию полета и определяет, когда где и как спаренные/неспаренные пулеметы выпустят очередь боеприпасов. Боеприпасы, которые выпускаются по беспилотникам (поскольку БПЛА — это сложные цели из-за малого размера), должны быть разрывными. Должен быть фактически снаряд, который образует облако поражающих элементов, которые 100% просекут беспилотник, и он будет уничтожен", — отметил представитель командования ВС Украины.

Фокус писал об этих антидронных комплексах Slinger, которые могут сбивать даже вертолеты. Эта система отслеживает цель, является частью системы вооружения и предназначена для борьбы с беспилотниками по цене, которую может позволить себе Украина.

Напомним, Фокус сообщал, что десять Slinger, которые сейчас изготавливаются компанией ACT, будут доставлены в Украину до конца года в рамках пакета военной помощи США.

В сентябре посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко воочию увидел во время испытаний, как Slinger может сбивать беспилотники за небольшую долю стоимости ракет.

"Иногда эти ракеты стоят миллионы. А вы ударяете по дронам, которые стоят 20 тысяч долларов, да? И все дело в стоимости", — заметил Мирошниченко.

Фокус отмечал, что цена Slinger составляет менее 1,55 миллиона долларов за систему. Она направлена на уничтожение дронов по цене от 155 до 1550 долларов США.