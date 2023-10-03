Мобільність, радіолокація і дешевизна: у ЗСУ розповіли про особливості австралійських Slinger (відео)

Антидронові системи з Австралії мають радіолокаційну прив’язку і можуть встановлюватися на цивільні пікапи, що підвищує її мобільність.

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Україна незабаром має отримати австралійські антидронові системи Slinger, про особливості яких розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 3 жовтня в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Як підкреслив спікер, модернізовані іранські "шахеди", які продовжують тероризувати регіони України, насправді не додали роботи українським системам ППО.

"Ці дрони видно на моніторах, а шум, який росіяни приглушили, абсолютно не має значення. Це додаткова інформація для реагування на загрози", — зауважив Ігнат.

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Проте "шахедів" стає дедалі більше, вони можуть бути менш помітними радіолокаційно, тому речник Повітряних сил зазначив, що зазвичай необхідно реагувати на нові версії дронів-камікадзе і підсилюватися новітніми системами.

"Зараз різні компанії, що працюють в оборонно-промисловому комплексі, пропонують непогані новинки, які ефективно і раціонально знищують крилаті ракети, різні БПЛА, у тому числі "шахеди", — розповів речник.

При цьому варто не забувати, за словами Ігната, про вартість збитого дрона і вартість використаної для цього системи. І нагадав, що, наприклад, одна зенитна ракета NASAMS коштує сотні тисяч доларів, що набагато перевищує вартість того ж "шахеда".

Отже потрібні новітні розробки, такі як австралійські антидронові системи Slinger, що здатні протидіяти багатьом цілям, зокрема дешевим дронам-розвідникам, які повідомляють про пересування військ у режимі реального часу, імпровізованим дронам-камікадзе, оснащеним невеликими вибуховими пристроями, таким як іранські "шахеди", що їх широко використовують російські війська.

"Вони мають радіолокаційну привʼязку — супровід цілі. Вони її бачать, система обчислює траєкторію польоту і визначає, коли де і як спарені/неспарені кулемети випустять чергу боєприпасів. Боєприпаси, які випускаються по безпілотниках (оскільки БПЛА — це складні цілі через малий розмір), повинні бути розривними. Має бути фактично снаряд, який утворює хмару вражаючих елементів, котрі 100% просічуть безпілотник, і він буде знищений", — зазначив речник командування ПС України.

Фокус писав про ці антидронові комплекси Slinger, які можуть збивати навіть гелікоптери. Ця система відстежує ціль, є частиною системи озброєння і призначена для боротьби з безпілотниками за ціною, яку може дозволити собі Україна.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що десять Slinger, які зараз виготовляються компанією ACT, будуть доставлені в Україну до кінця року в межах пакету військової допомоги США.

У вересні посол України в Австралії Василь Мирошниченко на власні очі побачив під час випробувань, як Slinger може збивати безпілотники за невелику частку вартості ракет.

"Іноді ці ракети коштують мільйони. А ви вдаряєте по дронах, які коштують 20 тисяч доларів, так? І вся справа у вартості", — зазначив Мирошниченко.

Фокус зазначав, що ціна Slinger становить менше 1,55 мільйона доларів за систему. Вона спрямована на знищення дронів за ціною від 155 до 1550 доларів США.