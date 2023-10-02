Украина точно получит антидроновые системы Slinger: производитель раскрыл сроки (видео)

Украинцы заказали 160 мобильных комплексов для установки на бронетехнику. Они вооружены скорострельными пушками, радарами, тепловизорами и приборами ночного видения.

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Австралийский производитель Electro Optic Systems (EOS) подтвердил, что Украина уже до конца года 2023 года получит первые системы противодействия дронам Slinger, которые недавно тестировал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко Об этом сообщает Defence-Blog со ссылкой на слова главы компании Мэтта Джонса.

В своем интервью он отметил, что десять Slinger, как ожидается, будут доставлены в Украину в конце года в рамках пакета военной помощи США. Свою разработку австралийские оружейники представили только в мае, но она быстро стала популярной. Масса системы около 400-кг, что позволяет устанавливать большинство колесного автотранспорта как гражданского, так и военного назначения.

Slinger — это система борьбы с дронами австралийского производства, спроектированная и разработанная для противодействия современным беспилотники на поле боя. Система включает в себя радар, 30-мм пушку со специально разработанными боеприпасами, а также запатентованную технологию стабилизации и наведения EOS для борьбы с БПЛА.

Система способна отслеживать и поражать движущиеся дроны на расстоянии более 800 метров, а уникальные боеприпасы делают ее подходящей для использования в районах тесной застройки, в городах, например. Также 30-мм пушка подходит для поражения транспортных средств и других воздушных целей по типу вертолетов. Как отмечают в компании, украинская версия будет использоваться вместе с системой M-ACE (захват, сигнализация и эффектор) от Northrop Grumman.

Цена Slinger составляет менее около $1,5 мил за систему. А по сообщению портала "Мілітарний", Slinger может использовать программируемые осколочно-фугасные боеприпасы с радиочастотным приближением, что позволяет системе поражать небольшие дроны. Стоит отметить, что украинские власти заказали 110 этих систем для установки на бронетранспортеры М113, еще 50 закупит частная компания "Практика", чтобы вооружить собственные бронемашины.

Возможности системы Slinger

Ранее Фокус рассказывал, что Армия США получила первые лазерные системы ПВО. Военные получила первые четыре передовых прототипа лазерных систем противовоздушной обороны DE M-SHORAD, которые установлены на бронетранспортеры Striker.