Система Slinger собьет любой дрон даже в черте города: что о ней известно

Новая ПВО может обнаруживать БПЛА на расстоянии до 800 метров, что дает операторам достаточно времени для реагирования на угрозу.

Related video

Австралийская компания Electro Optic Systems (EOS) представила новую систему противодействия БПЛА, сообщает UST. Система включает в себя радар, 30-миллиметровую пушку со специально подобранной боеприпасом и собственную технологию стабилизации и наведения EOS для операций по борьбе с беспилотниками.

Slinger способна отслеживать и точечно поражать движущиеся БПЛА на расстоянии более 800 метров, используя уникальный боеприпас, который делает ее пригодной для использования в городских условиях.

Новое ПВО спроектировали специально для экспортных рынков, с учетом современных и будущих угроз, основанных на опыте войны в Украине. Помощник министра обороны Австралии Мэтт Тислтвейт, который официально запустил систему Slinger, заявил, что он продолжает восхищаться мировым лидерством австралийской оборонной промышленности.

Slinger способна отслеживать и точечно поражать движущиеся БПЛА на расстоянии более 800 метров Фото: Соцсети

Исполнительный вице-президент EOS Defence Systems Мэтт Джонс сказал, что EOS рада запустить Slinger в ответ на растущий международный спрос на передовые технологии противодействия БПЛА. "Это демонстрирует, что австралийское новаторство может лидировать в мире в соответствии с глобальными потребностями в обеспечении безопасности. Мы применили опыт, полученный с полей боев в Украине к нашей системе Slinger и она поможет обеспечить защиту многих стран от растущей угрозы дронов", — заявил Мэтт Джонс.

Ранее Фокус рассказывал, что фермер с помощью дрона ищет мины на полях: как ему это удается.